北市府擬用「新新併」為由與新壽解約 法界人士：法理上難行

北士科T17、18做為輝達台灣總部卡關，新光人壽擁有地上權，傳出北市府擬用「新新併」為由解約新壽，副市長李四川今日也證實此說法。但法界人士認為，法理上恐難行。金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受，因此，北市府認為能夠用「新新併」使新壽成為消滅公司為由來重新行使同意權，恐怕不可行。

法界人士認為，倘若北市府的主張能成立，那麼所有的保單合約、存款、放款合約，新壽的客戶全部都能主張從頭來過，反過來說，新壽也可以不認帳所簽的合約，屆時就天下大亂。

台新金合併新光金之後，明年元旦，預計原新光金旗下的新光人壽與台新金旗下的台新人壽將合併，新壽為消滅公司、台新壽為存續公司，將更名為「新光人壽」。屆時T17、T18地上權主體變更需所有權人北市府同意。李四川今天表示，今年底假設新壽因為新新併要來變更主體，北市府原則是不同意，「也許會依照合約來解約」。

法界人士指出，只有一種情況，那就是立約公司出現體質嚴重惡化，以致缺乏履約能力時，才有空間重新行使同意權，但現在新壽顯然並未出現這種情況，至少RBC（資本適足率）還在200%以上，符合金管會的門檻，因此，北市府設想的作法，恐怕很難施展。

據知情人士指出，其實早在半年前，北市府曾經以此為由，要求新壽與北市府「合意解約」，把T17、18讓給北市府，但被新壽拒絕，新壽也問過好幾位律師的意見，倘若北市府以新新併為由強行收回T17、18的地上權，新壽不排除採取假扣押等行動，接下來整個情況會更僵、更複雜，對輝達而言，即使再想要T17、18，屆時也會打退堂鼓。

據了解，輝達執行長黃仁勳8月初特別來台，當時就曾找北市府，希望北市府能接受輝達與新壽之間的地上權合意移轉。對輝達而言，相較於北市府收回T17、18的出價，黃仁勳的重點是「速度要快」，直接多出1億美元、2億美元，在全球AI巨擘看來根本不是問題，如今問題僵住，黃仁勳對北市府也非常不滿，不解為何即使內政部已發聲現行的法規並未不允許雙方的合意移轉，但北市府仍不能放行。據悉，黃仁勳為了T17、18，不只和新壽董事長魏寶生，亦和台新新光金控董事長吳東亮碰面會商，價格也是經由二人拍板達成協議。周三上午，新壽董事長魏寶生和輝達美國總部開視訊會議，也確立儘管輝達有其物色其他土地，但表達最想要的仍是T17、18。

一位知情人士指出，早在半年前北市府就已經把T12這塊地拿出來跟輝達談，但是黃仁勳當時對T12沒看上眼，主要是這塊地的地主複雜，整合難度高是一大問題，也因此輝達才正式要求經濟部、財政部國產署協助另覓他地來蓋台灣總部。北市府也非常清楚輝達的態度，所以持續向新壽施壓。