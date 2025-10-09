行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

針對輝達（NVIDIA）計畫在台設立海外企業總部的進度，行政院發言人李慧芝8日表示，政府相關部會與地方政府均積極爭取，目前經濟部已針對輝達需求進行盤點，協助媒合符合條件的土地。並強調，無論台商回流或外商投資，我國政府都全力支持，也樂見輝達深化在台布局。

李慧芝表示，行政院秘書長張惇涵已於7日查核台北市政府來函的相關資料，並請經濟部持續補充輝達投資需求及後續協調進度。經濟部補充說明，政府與輝達一直保持密切聯繫，直到10月7日接獲新廠需求通知後，才得以掌握其最新規劃方向。

對於媒體報導提及部分土地可能列入評估，經濟部表示，目前仍在盤點階段，包含中央及地方可用地，尚未確認具體地點與範圍。行政院強調，無論最終輝達選址於台北、高雄或台中，政府都將全力協助，目標是促成輝達在台設立企業總部，帶動產業鏈發展與AI產業聚落形成。

同時，針對近期有媒體報導指涉及監控與偷拍政府官員行為，李慧芝回應，相關案件已由司法單位介入調查，若查有違法，將依法追究。李強調，行政院長卓榮泰十分重視政府同仁人身安全，並已提醒同仁提高警覺，若發現異常情況應即報案處理。包括公部門高層在內，已有官員主動報案，並請檢調釐清事實，以確保公務環境安全無虞。

政委林明昕過去也傳出被跟監，他說，自己沒有感受到怎麼樣，新聞有報、照片也有拍出來，我看到是我沒有錯。但是政務人員跟立法委員做業務溝通了解，這是天經地義沒有什麼問題，坦蕩蕩、也沒有覺得怎麼樣。至於有沒有需要什麼告訴，他本人是沒什麼意願處理這件事情。

