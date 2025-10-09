嘉義縣爭取輝達進駐 縣府自有土地20公頃可隨時供應
輝達台灣總部新建案因北士科用地取得問題卡關，經濟部日前指出，已接獲輝達所委託代表的信函，請經濟部盤點符合需求土地，嘉義縣長翁章梁今早在臉書發文，縣府將發函向經濟部積極爭取輝達建廠，縣府自有土地約20公頃，「嘉義縣準備好了，歡迎輝達進駐！」
翁章梁表示，土地是嘉義最大優勢，縣政特區縣府自有土地約20公頃，可立即供產業使用，鄰近嘉義科學園區，台積電先進封裝廠預計2028年開始量產，嘉科第二期90公頃土地已獲中央核定；馬稠後產業園區45公頃也作為半導體產業供應鏈基地，建構產業創新生態系。
翁章梁也說，縣政特區有367公頃造鎮計畫，將導入智慧城市開發，可提供4萬5000人居住需求，也迎來華泰outlet插旗進駐，滿足消費機能，鄰近故宮南院、嘉義長庚醫院，未來也在附近籌設嘉義縣新設圖書館，且距離高鐵嘉義站僅5分鐘，方便科技人才效率移動。
翁章梁指出，國科會提出大南方新矽谷計畫，串聯南部科技S廊帶，達到均衡台灣目標，並將引入百工百業完善產業人才需求，而嘉義位於這條廊帶起點，擁有土地、交通優勢，在大南方新矽谷策略中，將扮演承接與串聯角色，嘉義縣準備好了，全力爭取輝達進駐。
