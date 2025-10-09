幕後／輝達案沒有起風 落腳北市路更寬

經濟部8日表示，輝達已請經濟部盤點包含台北市在內的其他符合需求土地，24日前回覆，引起外界對輝達總部落腳台北市「起風了」。市府高層9日表示，沒有起風，輝達現在情定北市的「路更寬了」。

第1、輝達提出「盤點符合需求土地」，經濟部率先公布，立刻引發「輝達總部不一定在北市」的政治聯想，知情人士說，輝達盤點土地的需求，台北市跟經濟部是「同步」收到，這是正常程序，所以台北市副市長李四川才會含蓄的說，市府7日與輝達會議中就已經有接觸，輝達代表雖然沒有直接說明有發函給經濟部，但有提到「與新光人壽MOU到期失效了，可以看看其他土地了。

台北市長蔣萬安今天索性直接證實台北市政府同步收到輝達正式來函，希望北市府協助輝達尋找在台北市T17、18以外的土地，這就是一般的行政程序，北市已準備好了，提供相關資料。

第2、知情人士說，輝達總部對土地的需求，台北市一直有多個方案，蔣萬安今天就主動證實包括中央盤點出來松南營區旁邊那塊地，北市府很早前，就找輝達看過松南營區。

第3、知情人士說，T12那塊地，在市府團隊努力下，私人土地的整合已取得重大進展，並非如外界揣測整合不易，市府一定能滿足輝達的需求。

最後，知情人士說，原本新壽與輝達的MOU到期後，外界認為輝達落腳北市陷入僵局，事實是「路更寬了」。