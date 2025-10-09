輝達卡關 綠黨團：內政部7月給解方、免憂京華城案再現

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
輝達海外企業總部進駐北士科卻卡關。民進黨立委吳思瑤今拿出內政部7月函文表示，中央已提供法律方向，希望北市府撐住。民進黨團幹事長鍾佳濱說，北市新修訂地上權設定辦法送政院核備，相信行政院會以最快速度核定，就不用擔心類似京華城案的司法風波再現。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18土地，經濟部日前說，內政部已於7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。

民進黨團今上午也開記者會呼籲中央、地方一起合作，吳思瑤表示，輝達進駐不只攸關台北的發展，更是攸關台灣能否迎向AI大國的重大關鍵，昨天民進黨中常會上中常委們都在討論、黨主席賴清德也清楚裁示，輝達進駐「中央能幫忙就一定要幫忙」。

吳思瑤指出，北士科是她擔任議員時，在台北市前市長郝龍斌任內一起催生，北市府雖是開發主要權責機關，但中央在法令上能幫忙。吳拿出內政部公文表示，先前就能否將T17、T18給輝達，北市府擔心有圖利等法律問題，詢問內政部，內政部也快速提供法律方向，內政部指出，如果考量輝達進駐台北有專案設定地上權給特定對象使用之必要，建議市府修正相關辦法，增訂相關規定辦理。

「我當然有點私心。」吳思瑤說，因為內政部的快速回應，台北市副市長李四川當時也說「樂意看到內政部給市府可以自行運用的機制」，內政部也收到相關修正案的核備，她現在每天都在監督此事進度，希望內政部能快速核備修正案，吳表示，身為北市立委，當然希望中央、地方一起努力，讓輝達能進駐北士科，「希望市府挺得住，把輝達無論如何留在北士科。」

鍾佳濱表示，輝達這場「選秀」要選誰，主動權仍在輝達手上，但相信全國人民都希望輝達總部能設立在台灣，很遺憾北市府與輝達的備忘錄期效已屆滿。

至於外界一開始認為輝達進駐是專案核定，鍾佳濱說明，北市府本打算援引「土地徵收條例」第44條第一項第四款規定，經行政院專案核定土地得以讓售，這兩塊土地非行政院專案核定，而在同法第六項指出，如果屬於設定地上權相關辦法，各地方機關定之即可，台北市府得到內政部肯定後，也迅速著手修改設定地上權辦法並得到市議會支持，接下來會送政院核備，相信行政院會最快速度核定之，「如此就不用擔心類似京華城案法規適用錯誤，所造成的司法風波再現。」

