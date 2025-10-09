新壽深夜開記者會談輝達案 她批「公關策略下臭棋」親手推進破局

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達台灣總部進駐北士科T17、T18卡關。圖／聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科卡關，因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今成為一齣拖棚歹戲。財經網紅胡采蘋今(9)日在臉書粉專《Emmy追劇時間》對此發表看法，認為「新壽這次的公關策略真的很糟，這就像夫妻離婚，其中一方一直嚷嚷要離婚，結果都是另一個人忍很久、聽得很煩以後，一去不回頭。」

新光人壽昨(8)日晚間疑似臨時召開記者會，董事長在會中重申「輝達只要T17、T18兩棟地，不接受其他替代方案，否則將轉往印度」的說法，引發輿論沸騰。對此，胡采蘋批評新壽此舉是「公關策略失誤」，甚至「親手推動了破局的進程」。

胡采蘋說，根據多家媒體在凌晨4點時的發稿內容，新壽方面強調輝達在土地選擇上「立場堅定」，並暗示若北市府不同意其地上權方案，輝達恐退出計畫。但新壽高調施壓北市府的行為，反而讓民眾開始有接受「輝達換址」的心理準備。她表示：「今天早上我看網路已經一片在講是要去南港還是松山，新壽等於是幫整個社會過了最難的那一關。」這樣的操作等於「自己把離婚實現了」。

她批評新壽試圖「訴諸輿論施壓北市府」，結果卻適得其反：「還導致網紅歪樓猛攻中央，整個社群重新把這塊地的各種問題重新梳理一遍，被扒光在大家面前，吃虧的是自己。」

她直言，如果新壽真的擔心輝達離開台灣，應該選擇「照市價協商」，而不是堅持養地四年就要三倍多的暴利：「照你們的財務模型，自己蓋樓出租也能賺數百億，怎麼不自己賺呢？若真在乎輝達，就該讓步、甚至獻地，而不是出來打媒體戰，施壓北市府，這真的下了一步臭棋。」

