影／輝達總部預定地另有新址？龔明鑫：輝達還是最喜歡北士科

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院財政委員會今天召開聯席會審查中央政府特別預算案，列席備詢的經濟部長龔明鑫在會前受訪提到輝達總部北士科預定地一事，龔明鑫表示，中央會全力給予協助。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會今天召開聯席會審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。列席備詢的經濟部龔明鑫在會前受訪，針對輝達總部北士科預定地一事表示，輝達還是最喜歡（北士科的）T17、T18，經濟部會給予協助。

針對輝達表態「不排除別的地方」，龔明鑫提到大家都知道輝達還是對T17、T18最喜歡，賴清德總統、行政院長卓榮泰也有指示中央會盡量來幫忙，其它部分算是備胎，經濟部也會盡力幫忙，現在還在盤整中。至於民生社區的松南營區是不是有機會？龔明鑫表示是其中之一沒有錯，之前有提到民生社區的部分，另外是否有盤整其它地方，如高雄、台南等地？龔明鑫表示再給他們一點時間討論。

經濟部長龔明鑫（中）針對輝達總部北士科預定地一事表示，輝達還是最喜歡（北士科的）T17、T18，經濟部會給予協助。記者杜建重／攝影
