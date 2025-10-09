影／輝達總部預定地另有新址？龔明鑫：輝達還是最喜歡北士科

立法院財政委員會今天召開聯席會審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。列席備詢的經濟部長龔明鑫在會前受訪，針對輝達總部北士科預定地一事表示，輝達還是最喜歡（北士科的）T17、T18，經濟部會給予協助。

針對輝達表態「不排除別的地方」，龔明鑫提到大家都知道輝達還是對T17、T18最喜歡，賴清德總統、行政院長卓榮泰也有指示中央會盡量來幫忙，其它部分算是備胎，經濟部也會盡力幫忙，現在還在盤整中。至於民生社區的松南營區是不是有機會？龔明鑫表示是其中之一沒有錯，之前有提到民生社區的部分，另外是否有盤整其它地方，如高雄、台南等地？龔明鑫表示再給他們一點時間討論。 經濟部長龔明鑫（中）針對輝達總部北士科預定地一事表示，輝達還是最喜歡（北士科的）T17、T18，經濟部會給予協助。記者杜建重／攝影