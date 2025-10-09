台南做最好的準備 黃偉哲盼爭取輝達總部落腳台南

因輝達投資北士科園區生變，經濟部正著手盤點全國用地，台南市長黃偉哲向中央表達積極爭取輝達總部的意願，目前市府已備好兩處產業用地，區位鄰近半導體與或AI發展重鎮。

黃偉哲表示，關於輝達要把全球總部設在台灣，大家都非常歡迎，但因為目前在台北市土地的取得出現了問題，而台南作為南台灣科技的重鎮有很多優越的條件，除了充足的綠能與完整的科技產業鏈外，也有適合的土地可供輝達使用，目前盤點出可以提供使用的土地，一塊是在沙崙綠能科技園區，離高鐵站僅有走路的距離，土地產權完全是市府所有，也非常接近未來台積電將進駐的南科四期。

另一塊土地則在南科台南園區附近由市府開發的南科特定園區，是市府可以立刻規劃使用的，對於輝達未來跟台積電的溝通與地緣連結都非常便利，兩塊專區面積均在四公頃以上，且土地權管單純，與其他民間單位沒有產權合約問題，台南市作最好的準備、提供最優質的選擇，盼望輝達能審慎評估後再做決定。

台南市政府經發局說明，目前已完成盤點，分別是位於高鐵特定區的武東段276-1地號產業專用區，面積約4.35公頃，隔壁為大台南會展中心，步行至台南高鐵站僅需5分鐘，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大台南校區等重要學研單位。

另一塊為市府地政局開發的南科特定區A區，地點位於安定區，目前正在進行區段徵收作業，預計今年由市府取得用地。鄰近南科台南園區與樹谷園區，面積約4.1公頃可作為廠房或研發、試量產基地。距離台積電、聯電等公司，僅需10分鐘的車程。且鄰近國道1號，在30分鐘內可進入台南產業園區、永康產業園區、永康科技工業區等產業聚落，可就近接觸半導體供應鏈。