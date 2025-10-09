輝達選址五大熱門地點 房價有望再向上

國際大廠輝達（NVIDIA）總部進駐地點恐生變，傳出將由中央盤點五處國有地供輝達評估。住商機構盤整實價登錄資料，五大國有地周邊房價與近年漲幅，以北市松南營區房價最高，但若論房價漲勢則由高雄亞洲新灣區特貿五居冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，科技題材雖能創造短期房市熱度，但是否有助於房價，仍待後續觀察。

根據資料，輝達可能進駐的五處國有地，包括台北市松南營區、新北市林口國際媒體園區、台南市天馬電台原址、東區平實營區及高雄市亞洲新灣區，其中房價以松南營區居冠。賴志昶分析，該處今年直至9月以來，平均成交行情已達每坪95.2萬元，相較2021年同期成長13.9%，雖漲勢與其他區域相比較不明顯，惟該區位處民生社區，有鄰近松山機場優勢，且占地廣闊亦符合業者需求，目前呼聲最高，若有大廠進駐，有望讓松山區周邊房價行情更上層樓。

至於輝達可能進駐的高雄市亞洲新灣區特貿五，2021年房價約每坪21.4萬元，今年直至9月則上漲45.3%，來到每坪31.1萬元，漲勢位居五大國有地之冠。住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，亞洲新灣區近年來結合捷運、商業機能與重大建設，吸引各界開發商進駐，且過去基期相對低，若有輝達進駐，有望讓區域房市議題再度炒熱，未來新案價位有望站穩4字頭以上。

不過賴志昶提醒，科技議題確實能強化信心，惟市場長線發展仍需回歸人口、機能及市場供需。