快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

輝達選址新五區曝 這裡呼聲高、這區房價最猛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

輝達（NVIDIA）先前擬進駐台北北士科園區卡關，傳出將由中央盤點五處國有地供輝達評估。住商機構盤整實價登錄資料，觀察五大國有地周邊房價與近年漲幅，其中以北市松南營區房價最高，但若論房價漲勢則由高雄亞洲新灣區特貿五居冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，科技題材雖能創造短期房市熱度，但是否有助於房價，仍待後續觀察。

根據資料，輝達可能進駐的五處國有地，包括台北市松南營區、新北市林口國際媒體園區、台南市天馬電台原址、東區平實營區及高雄市亞洲新灣區。

其中房價以松南營區居冠。賴志昶分析，該處今年直至9月以來，平均成交行情已達每坪95.2萬元，相較2021年同期成長13.9%，雖漲勢與其他區域相比較不明顯，惟該區位處民生社區，有鄰近松山機場優勢，且占地廣闊亦符合業者需求，目前呼聲最高，若有大廠進駐，有望讓松山區周邊房價行情更上層樓。

另據數據，輝達可能進駐的高雄市亞洲新灣區特貿五，過去2021年房價約每坪21.4萬元，今年直至9月則上漲45%，來到每坪31.1萬元，漲勢位居五大國有地之冠。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，亞洲新灣區近年來結合捷運、商業機能與重大建設，吸引各界開發商進駐，且過去基期相對低，隨著各項議題逐漸成熟，房價自然隨大盤高漲，而未來若有科技大廠進駐，有望讓區域房市議題再度炒熱，未來新案價位有望站穩4字頭以上。

賴志昶提醒，在近期市場一片低迷情況下，此類科技議題確實能強化信心，甚至可說「房市光明燈」，惟市場長線發展仍需回歸人口、機能及市場供需，若最終大廠未實際進駐，房市價格漲勢能否保持長遠，仍是要看區域剛性需求買盤是否願意買單。

輝達可能進駐的五筆國有地周邊房價與優點。表／住商機構提供
輝達可能進駐的五筆國有地周邊房價與優點。表／住商機構提供

房價 輝達 國有地

延伸閱讀

輝達中央搶功？李四川：落腳北市是蔣萬安也是賴清德政績

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

輝達放棄北士科？除T17、T18「請求盤點符合土地」！經濟部證實 高雄有機會？

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

相關新聞

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達進駐北士科T17、T18卡關，由於明年元旦，預計新壽與台新人壽將合併，以新壽為消滅公司、台新壽為存續公司，將更名為新...

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

針對輝達（NVIDIA）在台設點傳出北市卡關，新北市長侯友宜今表示，新北早已積極爭取，並鎖定捷運機場線A9站旁為最合適基...

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

賴清德總統昨鬆口全力協助輝達在台設總部，財政部盤點全台至少五地，以松南營區機會最大。北市副市長李四川今表示，市府先前就帶...

新壽深夜開記者會談輝達案 她批「公關策略下臭棋」親手推進破局

財經網紅胡采蘋今(9)日在臉書粉專《Emmy追劇時間》對此發表看法，認為「新壽這次的公關策略真的很糟，這就像夫妻離婚，其中一方一直嚷嚷要離婚，結果都是另一個人忍很久、聽得很煩以後，一去不回頭。」

幕後／輝達案沒有起風 落腳北市路更寬

經濟部8日表示，輝達已請經濟部盤點包含台北市在內的其他符合需求土地，24日前回覆，引起外界對輝達總部落腳台北市「起風了」...

輝達卡關 綠黨團：內政部7月給解方、免憂京華城案再現

輝達海外企業總部進駐北士科卻卡關。民進黨立委吳思瑤今拿出內政部7月函文表示，中央已提供法律方向，希望北市府撐住。民進黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。