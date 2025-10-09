輝達中央搶功？李四川：落腳北市是蔣萬安也是賴清德政績

輝達進駐北士科T17、T18卡關，賴清德總統昨鬆口全力協助在台設總部，財政部盤點全台至少五地，外界解讀賴總統出手搶功？北市副市長李四川說，只要輝達在台灣，且在松南或北士科，就是市長蔣萬安政績，也是賴清德總統政績，不要分中央地方。

李四川今天上午出席斯文里二期整建住宅公辦都市更新案簽約，由於經濟部長龔明鑫稱輝達還是希望落腳T17、T18，媒體再度問李，新壽直接轉移地上權是否是公務員怕被說圖利？李四川說，不是市府怕被說圖利，是因新壽得到很高利益，這絕對是涉及到圖利。

李四川說，因為市府契約規定很清楚，新壽要將房子蓋好才能移轉，當初招標時很多家投標，當時的限制就讓很多不敢來投標，如果知道土地買來又可以賣出去，可以修改契約，新壽得到相當高利益就會涉及圖利，不是公務人員怕不怕的問題，「違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」

另外，會不會怕輝達落腳外縣市？李四川說，他一直認為，大家不要將中央地方分得這麼清楚，今天也有人問他是否覺得賴總統搶功，他的觀念很清楚，只要輝達在台灣，而且是在松南或北士科，原則上是蔣市長的政績，也是賴總統的政績，也不要去分中央地方。