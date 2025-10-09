輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達進駐北士科T17、T18卡關，由於明年元旦，預計新壽與台新人壽將合併，以新壽為消滅公司、台新壽為存續公司，將更名為新光人壽。屆時T17、T18地上權主體變更需所有權人北市府同意，副市長李四川今證實，新壽曾來文告訴，不過市府看到3年多，T17、T18土地都沒進度，市府給的公文是不同意。

李四川說，今年底假設新壽因為新新併要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約。

李四川今天上午出席斯文里二期整建住宅公辦都市更新案簽約，李也被問及，輝達進駐T17、T18新壽感覺要極力挽回？李四川說，北市府協調這麼多個月，原則上對輝達來說，只有一個答案就是「合意解約」，將土地交回給市府，由市府轉移給輝達，只有這個選項，因為新壽蓋好交給輝達，輝達不願意。這樣條件下，如果新壽提出的條件沒有開出一百多億元金額，市府絕對可以再與新壽進一步協商。

至於經濟部長龔明鑫說，輝達還是希望落腳T17、T18，李四川說，大家共同努力促成輝達落腳台北市，不管中央或地方，地方法律上需要中央協助，就會請中央協助，地方該辦理的，也都會盡力來辦理。