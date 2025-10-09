影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分
賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里二期整宅公辦都市更新案」簽約典禮，會前針對輝達台灣總部設置問題回應表示，包括松南營區旁邊那塊地，其實我們很早之前就親自帶輝達去看過松南營區，那中央也說會全力的協助跟幫忙，所以現在兩塊地一併開發，一起來討論，我認為也是好事。
蔣萬安表示其實在一開始輝達找到台北市政府，希望能夠落腳在台北市，只要輝達總部選定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，我們都會給予全力的協助，所以不管是誰的地，只要在台北，對台北就是加分，對所有的市民都有利，我們都會和中央一塊來努力。
媒體追問經濟部盤點五塊地，三塊地在高雄會不會擔心？蔣萬安表示市府一開始與輝達接觸，談的過程就是希望輝達落腳在台北市，我們協助盤點非常多土地，包括國有地、私有地等，市府都全力協助，也協助輝達實際去看這些土地及周遭環境，「無論是誰的地，在台北市對台北市都是加分」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言