影／輝達落腳松南營區？蔣萬安：只要在台北就是加分

賴清德總統昨天表示中央全力協助輝達在台設總部，據了解其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。台北市長蔣萬安上午出席「斯文里二期整宅公辦都市更新案」簽約典禮，會前針對輝達台灣總部設置問題回應表示，包括松南營區旁邊那塊地，其實我們很早之前就親自帶輝達去看過松南營區，那中央也說會全力的協助跟幫忙，所以現在兩塊地一併開發，一起來討論，我認為也是好事。

蔣萬安表示其實在一開始輝達找到台北市政府，希望能夠落腳在台北市，只要輝達總部選定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，我們都會給予全力的協助，所以不管是誰的地，只要在台北，對台北就是加分，對所有的市民都有利，我們都會和中央一塊來努力。