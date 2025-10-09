輝達落腳何處？龔明鑫透露「松南營區是選項之一」

各界高度關注輝達總部最終將落腳，經濟部長龔明鑫今（9）日坦言輝達還是最喜歡（北市科的）T17、T18，經濟部會給予協助，輝達昨天也有來函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，他坦言輝達還是最喜歡T17、T18，其他部分算是備胎，會繼續盤點，經濟部也將積極協助，目前仍在盤點中，會全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

立法院財政委員會今日召開聯席會審查攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，龔明鑫出席並備詢前接受媒體採訪時提到，大家都知道輝達還是對T17、T18還是最喜歡，賴總統、行政院長卓榮泰也有指示行政、法律上中央會盡量來幫忙，「其他部分算是備胎，我們也會盡力幫忙，現在也還在盤整中」。

龔明鑫說，輝達有條件上的期待，怎樣滿足他們條件上的期待，會盡快盤點出來提供他們參考，因為離10月24日還有一點時間，會盡快把這個事情準備好，這件事之前就有做基礎維修準備工作，當初輝達會選T17、T18有他的理由跟道理，之前也有些可能的地方會再提出來，再看條件是不是相符，並提供他們參考。

日前也傳出民生社區松南營區是盤點中的土地，龔明鑫回應，是其中之一沒有錯，對於是否盤點其他地方，如高雄等地，則需要再一點時間。

經濟部昨天表示， 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助，輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已在內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部表示，內政部已在7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。