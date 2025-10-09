輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

賴清德總統昨鬆口全力協助輝達在台設總部，財政部盤點全台至少五地，以松南營區機會最大。北市副市長李四川今表示，市府先前就帶輝達看過松南營區，當時輝達認為市府的土地僅3.1公頃不夠大，但賴總統講話了，若軍方願釋出旁邊的國有地，將可達6公頃多，也是蠻好的一塊地。

李四川今天上午出席斯文里二期整建住宅公辦都市更新案簽約，對於中央出手幫忙盤點土地給輝達，傳出松南基地最受輝達青睞。

李四川說，北市府先前已經帶過輝達看過市有地松南營區，松南營區這塊地原本是軍方的地，不過因107年進行都市計畫變更，回饋北市府分回3.1公頃，旁邊還有一塊國防部的地有3.3公頃，當初帶輝達去看松南營區時，輝達表達「感覺小一點」，本來也想說是否可以併中央的地，不過輝達當時比較擔心，不知道國防部何時遷移。

李四川說，北市府松南營區這塊地，很清楚3.1公頃今年底國防部就可以交地，所以今天很高興，看到賴清德總統已經講話、經濟部長也講話，原則上市府的地、加上國防部那一塊地可以釋出，加起來就有6公頃多，只要輝達願意，是蠻好的一塊地。

媒體問李，輝達對松南營區的意願大於北士科？李四川說，他還是認為，環境看起來，北士科因前面有一條河磺港溪，輝達一直認為T1718北士科這邊環境也許會比較好，不過松南也有松南的優點，在機場旁邊，如果國防部可以釋出，加上市府的地，也是很好的地方。

松南基地是否有機場航高限制影響輝達開發？李四川表示，現在周邊航高可以蓋到65.5公尺將近20層樓，以輝達要蓋的樓層五層樓最高，限高沒有問題。

至於時間上，如果要落腳松南，時間上是否趕得及輝達明年五月開工？李四川表示，假設中央國防部年底也可以交出地給輝達，北市府在相關請照、所有市府建照上，一定會全力來配合。

另外，是否可以直接設定地上權給輝達？李四川說，原則上法令應該沒有問題，不過目前T12也是選項，私地整合部分，比較大一點的私地主味丹等應該都沒有問題，不過有一塊地是小地主分回去的，只有兩三個人，但整合上應該沒有問題。