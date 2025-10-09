快訊

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

輝達看準台北市北投士林科技園區作為總部基地，但取得用地卡關，賴清德總統出手協助。國民黨立委賴士葆質疑，經濟部放話說要考慮其他土地時，賴總統才說會幫忙，以為可以拖累台北市長蔣萬安2026年連任，其實失去的是外商安心投資的意願。

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置在北投士林科技園區T17、T18基地，但用地取得卡關，賴總統日前在中常會出手指「中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙」。

賴士葆表示，輝達投資案有司法對付民眾黨前主席柯文哲的前車之鑑，市府員工轉而求助中央解套，沒想到先甩鍋要北市自己解決，等經濟部長放話可能考慮其他土地時，賴總統才說會幫忙，以為惡搞蔣萬安能拖累2026年連任，其實失去的是外商安心投資的意願。

輝達 賴士葆 經濟部 蔣萬安

相關新聞

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

賴清德總統昨鬆口全力協助輝達在台設總部，財政部盤點全台至少五地，以松南營區機會最大。北市副市長李四川今表示，市府先前就帶...

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

輝達看準台北市北投士林科技園區作為總部基地，但取得用地卡關，賴清德總統出手協助。國民黨立委賴士葆質疑，經濟部放話說要考慮...

爭取輝達總部設台南 黃偉哲：土地易取得、與台積電供應鏈緊密連結

針對輝達（NVIDIA）台灣全球總部，台南市長黃偉哲今天表示，台南是南台灣科技發展的重鎮，將全力爭取輝達落腳，強調台南具備土也取得方便，且有台積電產業鏈的緊密連接，「台南是最好的選擇」。

