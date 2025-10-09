聽新聞
輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任
輝達看準台北市北投士林科技園區作為總部基地，但取得用地卡關，賴清德總統出手協助。國民黨立委賴士葆質疑，經濟部放話說要考慮其他土地時，賴總統才說會幫忙，以為可以拖累台北市長蔣萬安2026年連任，其實失去的是外商安心投資的意願。
輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置在北投士林科技園區T17、T18基地，但用地取得卡關，賴總統日前在中常會出手指「中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙」。
賴士葆表示，輝達投資案有司法對付民眾黨前主席柯文哲的前車之鑑，市府員工轉而求助中央解套，沒想到先甩鍋要北市自己解決，等經濟部長放話可能考慮其他土地時，賴總統才說會幫忙，以為惡搞蔣萬安能拖累2026年連任，其實失去的是外商安心投資的意願。
