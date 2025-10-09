快訊

爭取輝達總部設台南 黃偉哲：土地易取得、與台積電供應鏈緊密連結

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表達全力爭取輝達總部設在台南。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲表達全力爭取輝達總部設在台南。圖／本報資料照片

針對輝達（NVIDIA）台灣全球總部，台南市長黃偉哲今天表示，台南是南台灣科技發展的重鎮，將全力爭取輝達落腳，強調台南具備土也取得方便，且有台積電產業鏈的緊密連接，「台南是最好的選擇」。

黃偉哲指出，輝達總部在台北目前面臨土地取得出現問題，但還有很多好的選項，像南台灣包括高雄與台南都有很多很適合的基地，台南有沙崙綠能科技園區，距離高鐵站只有走路的距離，土地產權明確，且為市府自有土地，接近未來的南科四期台積電發展的方向。

他進一步表示，還有南科新市園區旁邊就有市府可以馬上開發的基地，與台積電供應鏈連結都有非常便利的地方，因此「台南是最好的選項」。

黃偉哲強調，台南有信心提供最完善的產業條件與城市支持，未來若輝達總部設於台南，將能與南科半導體聚落形成強大協同效應，帶動整體南部科技產業升級。

輝達 總部 半導體 黃偉哲 南科 台積電

相關新聞

龔明鑫：輝達昨有來函尋求合適土地 仍在盤點中

輝達海外企業總部進駐北士科出現土地取得卡關問題。經濟部長龔明鑫今天表示，目前輝達欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部...

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

賴清德總統昨鬆口全力協助輝達在台設總部，財政部盤點全台至少五地，以松南營區機會最大。北市副市長李四川今表示，市府先前就帶...

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

輝達看準台北市北投士林科技園區作為總部基地，但取得用地卡關，賴清德總統出手協助。國民黨立委賴士葆質疑，經濟部放話說要考慮...

