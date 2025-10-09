聽新聞
爭取輝達總部設台南 黃偉哲：土地易取得、與台積電供應鏈緊密連結
針對輝達（NVIDIA）台灣全球總部，台南市長黃偉哲今天表示，台南是南台灣科技發展的重鎮，將全力爭取輝達落腳，強調台南具備土也取得方便，且有台積電產業鏈的緊密連接，「台南是最好的選擇」。
黃偉哲指出，輝達總部在台北目前面臨土地取得出現問題，但還有很多好的選項，像南台灣包括高雄與台南都有很多很適合的基地，台南有沙崙綠能科技園區，距離高鐵站只有走路的距離，土地產權明確，且為市府自有土地，接近未來的南科四期台積電發展的方向。
他進一步表示，還有南科新市園區旁邊就有市府可以馬上開發的基地，與台積電供應鏈連結都有非常便利的地方，因此「台南是最好的選項」。
黃偉哲強調，台南有信心提供最完善的產業條件與城市支持，未來若輝達總部設於台南，將能與南科半導體聚落形成強大協同效應，帶動整體南部科技產業升級。
