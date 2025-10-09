台南爭取輝達總部 黃偉哲：已備好高鐵和南科特定區二處用地

輝達投資北士科園區生變，經濟部正著手盤點全國用地，台南市長黃偉哲向中央表達積極爭取輝達總部的意願，目前市府已備好兩處產業用地，分別在高鐵及南科特定區，區位均鄰近半導體與或AI發展重鎮。

黃偉哲表示，為向國際重要產業招商，台南市政府在南科台南園區、沙崙智慧綠能科學城兩處的周遭，編定產業專用區。兩塊專區面積均在4公頃以上，且土地權管單純，由市府自行招商，與其他民間單位沒有產權合約問題。

市府經發局說明，目前已完成盤點，分別是位於高鐵特定區的武東段276-1地號產業專用區，面積約4.35公頃，隔壁為大台南會展中心，步行至台南高鐵站僅需5分鐘，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大台南校區等重要學研單位。

另一塊為市府地政局開發的南科特定區A區，地點位於安定區，目前正在進行區段徵收作業，預計今年由市府取得用地。鄰近南科台南園區與樹谷園區，面積約4.1公頃可作為廠房或研發、試量產基地。距離台積電、聯電等公司，僅需10分鐘的車程。且鄰近國道1號，在30分鐘內可進入臺南產業園區、永康產業園區、永康科技工業區等產業聚落，可就近接觸半導體供應鏈。