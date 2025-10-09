新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜喊話輝達落腳新北，推A9站旁腹地。記者張策／攝影
針對輝達（NVIDIA）在台設點傳出北市卡關，新北市長侯友宜今表示，新北早已積極爭取，並鎖定捷運機場線A9站旁為最合適基地。他指出，新北擁有全國最大、超過200家的AI供應鏈產業鏈，交通便捷、土地取得容易，「新北是最適合輝達落腳的地方」，市府將持續與輝達保持密切聯繫，並呼籲中央地方合作，促成計畫落地。

侯友宜表示，新北市在輝達宣布將在台設點後，第一時間就啟動盤點，選出最具潛力的地點。他說，A9站周邊腹地完整，土地多為國有及市有地，取得無虞；同時位於捷運機場線沿線，鄰近桃園機場、可快速銜接國際交通，也能與新莊科技園區連成一氣，形成AI產業帶，具備強大的發展潛力。

侯友宜強調，輝達代表全球最高科技水準，若能落腳新北，不僅象徵台灣AI產業邁向世界，也展現新北推動科技生根的決心。他說，「我們希望輝達選擇新北，讓AI產業在這裡茁壯，中央與地方一起努力，讓科技生根、讓新北成為世界看見的城市。」

桃園機場 侯友宜 輝達

