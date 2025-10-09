別讓輝達跑掉 劉和然：不跟北市搶 但林口、新店兩處已準備好

輝達總部進駐台北北士科尚未定案，各縣市展開爭搶作戰。新北市副市長劉和然今天接受廣播節目專訪時指出，輝達進駐台灣是全國性議題，現在正在跟台北市談，市長侯友宜說既然他們優先跟台北市談，就要有成人之美的心境，不要去搞破壞，但新北也隨時做好準備，林口、新店兩處都已準備好，隨時可以用。

劉和然說，輝達能進來發展是是好事，只要能進駐台灣就有很大貢獻，各縣市都希望能來，但先讓他們順順走，但新北也已做好準備，重點是不要讓他離開。

劉和然說，新北目前林口A9與新店寶高可隨時上場，林口土地一半是新北所有，另一半是中央所有，面積高達4公頃餘隨時可以使用。

至於新店寶高部分，一期包括鴻海都已進駐，二期也有4公頃餘，產權已經處理差不多，剩下少部分私有地還在處理。

劉和然說，兩塊可以隨時補上，但重點不要讓他跑掉，中央地方一起努力。