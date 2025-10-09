快訊

別讓輝達跑掉 劉和然：不跟北市搶 但林口、新店兩處已準備好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天專訪新北市副市長劉和然。圖／POP撞新聞提供
「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天專訪新北市副市長劉和然。圖／POP撞新聞提供

輝達總部進駐台北北士科尚未定案，各縣市展開爭搶作戰。新北市副市長劉和然今天接受廣播節目專訪時指出，輝達進駐台灣是全國性議題，現在正在跟台北市談，市長侯友宜說既然他們優先跟台北市談，就要有成人之美的心境，不要去搞破壞，但新北也隨時做好準備，林口、新店兩處都已準備好，隨時可以用。

劉和然說，輝達能進來發展是是好事，只要能進駐台灣就有很大貢獻，各縣市都希望能來，但先讓他們順順走，但新北也已做好準備，重點是不要讓他離開。

劉和然說，新北目前林口A9與新店寶高可隨時上場，林口土地一半是新北所有，另一半是中央所有，面積高達4公頃餘隨時可以使用。

至於新店寶高部分，一期包括鴻海都已進駐，二期也有4公頃餘，產權已經處理差不多，剩下少部分私有地還在處理。

劉和然說，兩塊可以隨時補上，但重點不要讓他跑掉，中央地方一起努力。

相關新聞

龔明鑫：輝達昨有來函尋求合適土地 仍在盤點中

輝達海外企業總部進駐北士科出現土地取得卡關問題。經濟部長龔明鑫今天表示，目前輝達欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部...

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

賴清德總統昨鬆口全力協助輝達在台設總部，財政部盤點全台至少五地，以松南營區機會最大。北市副市長李四川今表示，市府先前就帶...

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

輝達看準台北市北投士林科技園區作為總部基地，但取得用地卡關，賴清德總統出手協助。國民黨立委賴士葆質疑，經濟部放話說要考慮...

