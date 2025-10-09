影／賴清德出手輝達落腳松南？蔣萬安曝早帶看地：與中央一起努力

賴清德總統昨鬆口，中央全力協助輝達在台設總部，據了解，財政部盤點全台至少五筆土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。北市長蔣萬安今表示，「我態度非常清楚，只要輝達總部選定台北，不管中央、市府的地，對台北都加分，對市民都有利，會與中央一起努力。」

蔣萬安今天上午出席斯文里二期整建住宅公辦都市更新案簽約，對於輝達進駐北士科T1718卡關，輝達請求中央幫忙盤點全台土地，其中傳出輝達最青睞松南基地，蔣萬安今天被問及輝達案，蔣萬安說，其實台北市政府也同步收到輝達正式來函，希望北市府協助輝達尋找在台北市T1718以外的土地，這就是一般的行政程序，我們也都做好準備，提供相關資料。

蔣萬安說，包括中央盤點出來松南營區旁邊那塊地，北市府很早之前，也找輝達看過松南營區，中央也說會全力幫忙，現在兩塊地一併開發是好事。蔣說，他的態度一直非常清楚，一開始輝達找到北市府希望落腳台北市，只要輝達總部選定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，北市府都給予全力協助，「不管是誰的地，只要在台北對台北都是加分，對所有市民都有利，我們都會與中央一起努力。

媒體追問，經濟部盤點五塊，三塊在高雄，會不會擔心高雄市長陳其邁積極？蔣萬安說，所以他說過，市府一開始與輝達接觸，談的過程，就是希望輝達落腳在台北市，我們協助盤點非常多土地，包括國有地、私有地等，市府都全力協助，也協助輝達實際去看這些土地及周遭環境。我的態度非常清楚，「無論是誰的地，在台北市對台北市都是加分。」