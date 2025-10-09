輝達為何求助經濟部？李同榮：看聲明結局已定

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，經濟部證實，已接到輝達委託代表信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地。經濟部表示，將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

房產趨勢專家李同榮表示，輝達為什麼求助經濟部？就是要中央介入，要中央不可再踢皮球，甚至搞政治遊戲。不過從經濟部聲明來看，結果已可預知。

經濟部昨天發出說明如下：

1. 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。

2. 經濟部已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

3、輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

4. 有關輝達公司欲進駐北士科 T17、T18 的土地，內政部已於7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。

李同榮表示，經濟部的說明簡單解讀，就是中央一直有積極協助輝達，包括之前列為經濟部企業領航計劃之獲選廠商。現在輝達設置總部有問題，經濟部也會積極協助。

至於輝達公司欲進駐北士科 T17、T18 的土地，地方政府怕圖利，中央也怕惹事，中央已有指示內政部積極指示北市府可依土地徵收法條協助辦理，一切還是要依法行事，至於該怎麼辦，就看地方政府。

李同榮表示，現況就是輝達希望落腳T17、T18，但依法條行事已行不通，因此轉向中央求助，表面上好像要另找其他土地，實際上是希望中央出面，不要再踢皮球，然而經濟部的回應，無疑是潑了輝達一盆冷水。

李同榮表示，國家級建設，地方怕圖利，中央也怕事，不想就北士科T17、T18一地，介入地方政府、輝達、新壽找出方案，仍要依法行事，T17、T18一案最後結局已可預見，就是破局。

如今市政府提出T12，經濟部也表示另外找地，但就輝達來說，「政府無能」已烙在腦海，輝達現況卡關，就是依法行事已行不通，才要中央協助，若各地方政府只想積極爭取，而爭取到了又無力協助，還是會重踏老路。

他表示，如果新找的土地有任何困難，輝達可能就放棄另選其他國家，對未來Al新十大建設的前途將蒙上一層陰影。