龔明鑫：輝達昨有來函尋求合適土地 仍在盤點中

輝達海外企業總部進駐北士科出現土地取得卡關問題。經濟部長龔明鑫今天表示，目前輝達欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部會給予協助，輝達昨天也有來函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，經濟部也將積極協助，目前仍在盤點中，會全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部昨天表示， 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助，輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已在內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部表示，內政部已在7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。