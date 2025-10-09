快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片
輝達海外企業總部進駐北士科出現土地取得卡關問題。經濟部長龔明鑫今天表示，目前輝達欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部會給予協助，輝達昨天也有來函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，經濟部也將積極協助，目前仍在盤點中，會全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部昨天表示， 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助，輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已在內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部表示，內政部已在7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。

經濟部長 北士科 北市 龔明鑫 輝達

相關新聞

龔明鑫：輝達昨有來函尋求合適土地 仍在盤點中

輝達海外企業總部進駐北士科出現土地取得卡關問題。經濟部長龔明鑫今天表示，目前輝達欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部...

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達進駐北士科卡關？苗博雅手繪圖拋2策略 籲市府建三方協商平台

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，北市議員苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，指出要把輝達留在北市絕對有合法、合理的策略，...

黃仁勳情定台灣 蔣萬安能給輝達「添椅子」嗎？

「我們需要更多張的椅子」。 說這話的人是全球第7大富豪輝達執行長黃仁勳，身價1436億美元（約台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特。他在2025台北國際電腦展COMPUTEX的首場主題演講時宣布輝達台灣總部「NVIDIA Constellation」將設在台北市北投士林科技園區（北士科），要打造台灣首部AI超級電腦。

