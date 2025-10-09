輝達進駐北士科卡關？苗博雅手繪圖拋2策略 籲市府建三方協商平台

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，北市議員苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，指出要把輝達留在北市絕對有合法、合理的策略，沒那麼複雜，並在昨晚直播提出兩策略，若輝達真的想要T17、T18，北市府只要架構一個三方協商平台，只要不介入利潤金額，就不會涉犯圖利罪，也符合契約相關原則。

苗博雅指出，樣讓輝達留在台北絕對有「合法、合理」的策略，若輝達可接受其他土地，市府可提出其他土地，如北士科尚未標出的T12雖然土地沒有T17、18來得大，但可以整合旁邊私地，北市府也應盡快拿出魄力，但若輝達僅屬意T17、T18，就必須三方協商。

苗博雅說，市府可以協助輝達與新壽去談一個雙方都可接受的價碼，讓輝達補足新壽想要的利潤，只要市府不介入利潤金錢的部分，就可以避免公務員圖利的問題，法律也並未禁止北市府去主持協商，這塊地本身就是北市府，只是地上權合約給了新光，「新光現在就是要一筆分手費。」市府受限法律無法出這筆錢，但輝達可以出，在兩者所簽的MOU也提到，輝達會給新壽一筆錢。

苗博雅說，之所以MOU有疑慮是因為，內容提到新光想直接將地上權轉移給輝達，這違反市府跟新壽地上權合約，「跟圖利罪一點關係都沒有」，台北市政府只要架構一個三方協商平台，就有可行性。

苗博雅強調，輝達目前就有一個辦公室位於內湖，若海外總部設在台北絕對具有優勢，包含員工不需舟車勞對、離機場近交通便捷等，她身為台北人當然希望輝達能將全球企業總部設置在此，法律沒有障礙，也有具體執行策略，只需要有意志力、有執行力市府，推動三方協商，解決和新壽合約問題，輝達必能留在北市。