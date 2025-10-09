快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

輝達進駐北士科卡關？苗博雅手繪圖拋2策略 籲市府建三方協商平台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達海外企業總部進駐北士科卡關，苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，若輝達真想要T17、T18，北市府只要架構一個三方協商平台，只要不介入利潤金額，就不會涉犯圖利罪。圖／取自苗博雅臉書
輝達海外企業總部進駐北士科卡關，苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，若輝達真想要T17、T18，北市府只要架構一個三方協商平台，只要不介入利潤金額，就不會涉犯圖利罪。圖／取自苗博雅臉書

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，北市議員苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，指出要把輝達留在北市絕對有合法、合理的策略，沒那麼複雜，並在昨晚直播提出兩策略，若輝達真的想要T17、T18，北市府只要架構一個三方協商平台，只要不介入利潤金額，就不會涉犯圖利罪，也符合契約相關原則。

苗博雅指出，樣讓輝達留在台北絕對有「合法、合理」的策略，若輝達可接受其他土地，市府可提出其他土地，如北士科尚未標出的T12雖然土地沒有T17、18來得大，但可以整合旁邊私地，北市府也應盡快拿出魄力，但若輝達僅屬意T17、T18，就必須三方協商。

苗博雅說，市府可以協助輝達與新壽去談一個雙方都可接受的價碼，讓輝達補足新壽想要的利潤，只要市府不介入利潤金錢的部分，就可以避免公務員圖利的問題，法律也並未禁止北市府去主持協商，這塊地本身就是北市府，只是地上權合約給了新光，「新光現在就是要一筆分手費。」市府受限法律無法出這筆錢，但輝達可以出，在兩者所簽的MOU也提到，輝達會給新壽一筆錢。

苗博雅說，之所以MOU有疑慮是因為，內容提到新光想直接將地上權轉移給輝達，這違反市府跟新壽地上權合約，「跟圖利罪一點關係都沒有」，台北市政府只要架構一個三方協商平台，就有可行性。

苗博雅強調，輝達目前就有一個辦公室位於內湖，若海外總部設在台北絕對具有優勢，包含員工不需舟車勞對、離機場近交通便捷等，她身為台北人當然希望輝達能將全球企業總部設置在此，法律沒有障礙，也有具體執行策略，只需要有意志力、有執行力市府，推動三方協商，解決和新壽合約問題，輝達必能留在北市。

北市府 苗博雅 地上權 輝達 北士科

延伸閱讀

高嘉瑜點名2026對決蔣萬安！王世堅：謝謝好意 絕對不是我

被點名選台北市長？苗博雅稱「優秀人才多」 反拋民進黨這4人

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

苗博雅反對拆圓環填平地下道遭網友洗版 怒批造謠「帶風向要有限度」

相關新聞

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達進駐北士科卡關？苗博雅手繪圖拋2策略 籲市府建三方協商平台

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，北市議員苗博雅昨天在臉書放上一張手繪路徑圖，指出要把輝達留在北市絕對有合法、合理的策略，...

黃仁勳情定台灣 蔣萬安能給輝達「添椅子」嗎？

「我們需要更多張的椅子」。 說這話的人是全球第7大富豪輝達執行長黃仁勳，身價1436億美元（約台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特。他在2025台北國際電腦展COMPUTEX的首場主題演講時宣布輝達台灣總部「NVIDIA Constellation」將設在台北市北投士林科技園區（北士科），要打造台灣首部AI超級電腦。

冷眼集／輝達落腳處藏政治伏筆 牽動2026地方選舉

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。