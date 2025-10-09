冷眼集／輝達落腳處 暗藏政治伏筆

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

輝達坐落北士科Ｔ17、Ｔ18原本勢在必得，卻因新壽與北市府地上權解約未定，導致輝達、新壽ＭＯＵ上月底屆期，原案仍未拍板，台北市副市長李四川前天與輝達代表商談，提出北士科Ｔ12當備案，輝達也稱願意帶回研究，甚至也提出松山機場南側基地讓輝達選擇，全力維持「北市仍是首選」優勢。

北市提出Ｔ12備案，不無向新壽釋出兩大訊號：一、新壽非絕對首選，北市早已有備案給輝達選擇，且有能力以公私開發整合私地，未來還能排除新壽障礙，直接對口輝達，展現招商誠意。二、希望新壽在備案的壓力下，對於先前開出高達百億解約金，甚至要求北市修改契約讓新壽直接移轉土地予輝達等強勢作風能夠調整，原案Ｔ17、Ｔ18仍沒有完全滅失，公務員也不會有圖利財團風險。

對於Ｔ12私地整合難題，雖然李四川有信心整合，但輝達找經濟部另覓土地，也是在商言商，為輝達總部覓得「備案中的備案」。

賴總統下令出手後，中央若成功「拆彈」，即便輝達最後仍落腳北市，卻不是在北市提出的原案或備案，功勞恐被民進黨收割；更嚴重的是，輝達總部若「南漂」，不僅蔣萬安政治聲望受影響，也恐成為李四川挑戰新北市長的障礙，波及藍營明年雙北市長布局。蔣萬安今天赴議會施政報告，綠營議員肯定重兵伺候，在輝達這一題，蔣萬安和李四川已成命運共同體。