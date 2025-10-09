李四川說「輝達較喜歡北市」 高雄、桃園、台中都想意爭取落腳

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

對於輝達的土地僵局，李四川說，與新壽的地上權契約就訂在那裡，如果Ｔ17、Ｔ18是素地當然好辦理，不過對公務員來說，有一個與新壽的地上權契約在哪裡，仍得依法辦理。

「亞洲新灣區已經準備好了。」高雄市長陳其邁說，輝達當初選擇台北，是考量下游伺服器與半導體廠商集中在北部，產業鏈具備地緣優勢，但高雄在經商環境、軟體人才、教育資源也具備相當條件，亞灣地區的新創公司、系統整合商、驗證場域正逐步成形，十分適合作為軟體與服務產業基地。

桃園市長張善政昨赴議會施政報告，張善政表示，輝達執著落腳台北，主因員工現居台北，也擔心子女就學問題，他說，有些事情只能做不能講，太早曝光恐讓事情破局，所以桃園會持續「鴨子划水」，不會公開講如何做。

台中市長盧秀燕昨晚表示，輝達總部涉及ＡＩ產業、國家級產業布局，台中市府有表達誠意；輝達進駐北市如破局，「台中該做的表達和聯繫都會有。」