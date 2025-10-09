聽新聞
李四川說「輝達較喜歡北市」 高雄、桃園、台中都想意爭取落腳

聯合報／ 記者林麗玉陳俊智郭韋綺游振昇／連線報導
台北市副市長李四川表示，對市政府來說，有一個與新壽的地上權契約在哪裡，仍得依法辦理。 圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川表示，對市政府來說，有一個與新壽的地上權契約在哪裡，仍得依法辦理。 圖／聯合報系資料照片

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

對於輝達的土地僵局，李四川說，與新壽地上權契約就訂在那裡，如果Ｔ17、Ｔ18是素地當然好辦理，不過對公務員來說，有一個與新壽的地上權契約在哪裡，仍得依法辦理。

「亞洲新灣區已經準備好了。」高雄市長陳其邁說，輝達當初選擇台北，是考量下游伺服器與半導體廠商集中在北部，產業鏈具備地緣優勢，但高雄在經商環境、軟體人才、教育資源也具備相當條件，亞灣地區的新創公司、系統整合商、驗證場域正逐步成形，十分適合作為軟體與服務產業基地。

桃園市長張善政昨赴議會施政報告，張善政表示，輝達執著落腳台北，主因員工現居台北，也擔心子女就學問題，他說，有些事情只能做不能講，太早曝光恐讓事情破局，所以桃園會持續「鴨子划水」，不會公開講如何做。

台中市長盧秀燕昨晚表示，輝達總部涉及ＡＩ產業、國家級產業布局，台中市府有表達誠意；輝達進駐北市如破局，「台中該做的表達和聯繫都會有。」

輝達 總部 地上權 新壽 半導體 張善政 陳其邁 盧秀燕 李四川 軟體

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

冷眼集／輝達落腳處 暗藏政治伏筆

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

