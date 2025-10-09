聽新聞
中央幫輝達找地 松南營區機會最大

聯合報／ 記者賴昭穎林海／台北報導
輝達海外企業總部卡關，財政部國產署盤點國有地，以松山機場南側、面積約四公頃的松南營區土地最受輝達青睞。 記者季相儒／攝影
輝達海外企業總部卡關，財政部國產署盤點國有地，以松山機場南側、面積約四公頃的松南營區土地最受輝達青睞。 記者季相儒／攝影

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

據指出，輝達負責不動產的高層和律師上周拜會國產署，表明希望政府盤點還有哪些合適的國有地，輝達最屬意的地點仍是雙北市。經濟部長龔明鑫昨在立法院證實，輝達對總部設置有其考量，現在仍在關心北士科這塊地，但輝達也表示「不排除其他地方」。

國產署盤點國有地，其中軍方所有、在松山機場南側的松南營區面積約三點三公頃，加上緊鄰的陸軍眷村規畫遷到復興崗，總面積約四公頃，交通便利性、面積都符合輝達所需。官員說，國防部預計年底前將土地移交國產署，變更為國有非公用土地，日後進行地上權標售。

除了松南營區，國產署也盤點出新北市林口區的原三立影視園區，連同新北市的市有地在內，面積也符合輝達需求，但林口這塊地離市區較遠，並非輝達首選。

至於中南部的國有地則包括台南市的平實營區，位於東區與永康區交界，被形容為「台南的信義區」，當地有社宅、轉運站、旅館等，機能相當完整；另一塊地則是位於台南市安南區、中央廣播電台發射站天馬電台原址。至於高雄則是亞洲新灣區特貿五土地，面積約四、五公頃。

經濟部昨表示，十月七日接到輝達公司所委託代表的信函，請求盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於十月廿四日前回覆輝達公司。據了解，輝達在信中的確提出包含面積、地點等條件，目前首選仍在台北市，但未必是北士科。

至於各縣市有意爭取輝達設總部，經濟部表示，訴求都會轉達給輝達，由輝達自行評估。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達北士科建案卡關 陳俊宇邀進駐宜蘭科學園區

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

冷眼集／輝達落腳處 暗藏政治伏筆

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

李四川說「輝達較喜歡北市」 高雄、桃園、台中都想意爭取落腳

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

