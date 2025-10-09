中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

據指出，輝達負責不動產的高層和律師上周拜會國產署，表明希望政府盤點還有哪些合適的國有地，輝達最屬意的地點仍是雙北市。經濟部長龔明鑫昨在立法院證實，輝達對總部設置有其考量，現在仍在關心北士科這塊地，但輝達也表示「不排除其他地方」。

國產署盤點國有地，其中軍方所有、在松山機場南側的松南營區面積約三點三公頃，加上緊鄰的陸軍眷村規畫遷到復興崗，總面積約四公頃，交通便利性、面積都符合輝達所需。官員說，國防部預計年底前將土地移交國產署，變更為國有非公用土地，日後進行地上權標售。

除了松南營區，國產署也盤點出新北市林口區的原三立影視園區，連同新北市的市有地在內，面積也符合輝達需求，但林口這塊地離市區較遠，並非輝達首選。

至於中南部的國有地則包括台南市的平實營區，位於東區與永康區交界，被形容為「台南的信義區」，當地有社宅、轉運站、旅館等，機能相當完整；另一塊地則是位於台南市安南區、中央廣播電台發射站天馬電台原址。至於高雄則是亞洲新灣區特貿五土地，面積約四、五公頃。

經濟部昨表示，十月七日接到輝達公司所委託代表的信函，請求盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於十月廿四日前回覆輝達公司。據了解，輝達在信中的確提出包含面積、地點等條件，目前首選仍在台北市，但未必是北士科。

至於各縣市有意爭取輝達設總部，經濟部表示，訴求都會轉達給輝達，由輝達自行評估。