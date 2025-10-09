聽新聞
新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

聯合報／ 本報記者賴昭穎
輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部將設在北士科。 圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部將設在北士科。 圖／聯合報系資料照片

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是輝達台灣總部的首選，在輝達執行長黃仁勳宣布之前，各縣市積極爭搶輝達進駐，想不到地點宣布之後，換成地主台北市和房東新壽之間的問題浮上檯面，且在新壽與輝達簽署的ＭＯＵ九月底屆期後，問題在短時間似乎看不到有解的跡象，迫使輝達不得不思考，除了Ｔ17、Ｔ18，是否還有次佳的選擇。

據了解，輝達負責不動產的高層和律師上周拜會中央政府官員，也通知台北市、新北市和財政部國產署，希望了解是否還有其他適合的土地可供使用。儘管輝達台灣總部進入北士科Ｔ17、Ｔ18的案子尚未正式宣告破局，但輝達此舉顯示其不願意將雞蛋放在同一個籃子，因此必須超前布署。也因為有輝達向中央要地，才會有賴清德總統所說，「中央能幫忙的部分一定全力幫忙」。

對輝達而言，要的只是一塊可以因應公司需求的土地，不會在意土地是中央國產署的、還是地方台北市的，更不會考量落腳處是國民黨或民進黨的執政縣市。在中央介入後，蔣市府得思考，硬塞北士科Ｔ12給輝達恐怕不是一條行得通的路，除非北市府還能提出其他符合輝達需求的選項，否則還是回到Ｔ17、Ｔ18的問題要怎麼解。

對新壽而言，必須了解輝達案不單純是在商言商的案子，畢竟北市府得面對議會、輿論的壓力，這一點台新新光金控董事長吳東亮一定點滴在心頭，當年台新金控併購彰化銀行，官民互鬥糾纏十七年，台新最後選擇撤告和財政部和解，才告別尾大不掉的處境。台新新光金和北市府在輝達案不至於走向對簿公堂，但雙方能否各退一步，促成三贏的結局，將是當務之急。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達北士科建案卡關 陳俊宇邀進駐宜蘭科學園區

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

冷眼集／輝達落腳處 暗藏政治伏筆

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

李四川說「輝達較喜歡北市」 高雄、桃園、台中都想意爭取落腳

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

