新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是輝達台灣總部的首選，在輝達執行長黃仁勳宣布之前，各縣市積極爭搶輝達進駐，想不到地點宣布之後，換成地主台北市和房東新壽之間的問題浮上檯面，且在新壽與輝達簽署的ＭＯＵ九月底屆期後，問題在短時間似乎看不到有解的跡象，迫使輝達不得不思考，除了Ｔ17、Ｔ18，是否還有次佳的選擇。

據了解，輝達負責不動產的高層和律師上周拜會中央政府官員，也通知台北市、新北市和財政部國產署，希望了解是否還有其他適合的土地可供使用。儘管輝達台灣總部進入北士科Ｔ17、Ｔ18的案子尚未正式宣告破局，但輝達此舉顯示其不願意將雞蛋放在同一個籃子，因此必須超前布署。也因為有輝達向中央要地，才會有賴清德總統所說，「中央能幫忙的部分一定全力幫忙」。

對輝達而言，要的只是一塊可以因應公司需求的土地，不會在意土地是中央國產署的、還是地方台北市的，更不會考量落腳處是國民黨或民進黨的執政縣市。在中央介入後，蔣市府得思考，硬塞北士科Ｔ12給輝達恐怕不是一條行得通的路，除非北市府還能提出其他符合輝達需求的選項，否則還是回到Ｔ17、Ｔ18的問題要怎麼解。

對新壽而言，必須了解輝達案不單純是在商言商的案子，畢竟北市府得面對議會、輿論的壓力，這一點台新新光金控董事長吳東亮一定點滴在心頭，當年台新金控併購彰化銀行，官民互鬥糾纏十七年，台新最後選擇撤告和財政部和解，才告別尾大不掉的處境。台新新光金和北市府在輝達案不至於走向對簿公堂，但雙方能否各退一步，促成三贏的結局，將是當務之急。