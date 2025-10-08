輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清德總統表示，行政院已出手協助，中央能幫忙的部分一定全力協助。據了解，財政部國產署盤點從北到南至少五筆符合輝達需求的土地，其中以位於松山機場南側、面積約四公頃的松南營區土地最受輝達青睞。台北市副市長李四川則說，若T17、T18沒辦法達成，市府會盡力整合T12私地給輝達。

經濟部昨證實接到輝達來函，請求盤點包含北市在內的土地，但據了解，輝達目前仍是以台北市為首選。經濟部長龔明鑫昨在立法院表示，輝達現在仍關心北士科這塊地，但也不排除其他地方；企業到台灣設總部或研發中心，不會只有輝達一家，還有其他很多企業，經濟部都歡迎。

台北市長蔣萬安今將赴議會施政報告，預期綠營將主攻輝達議題。李四川說，輝達並未提到發函給經濟部一事，但確有提到因與新壽的MOU失效，可以看其他地點，北市府前天也向輝達提出T12備案，輝達願意拿回去做研討，如果輝達同意，市府一定努力整合；T12土地雖有一塊地繼承人較多，但整合看起來樂觀。李四川也透露，其實輝達先前也有評估過T12，只是之前有MOU綁在那裡，但現在沒有MOU約束，就看新壽T17、T18願不願意接受與合意解約，再由北市府將專案地上權交給輝達。

民進黨中常會昨關注輝達總部土地問題，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，內政部七月十六日已經回函北市府，明確指出應依照「土地徵收條例」辦理，只要市府完成市議會報告並由行政院核備，即可完成程序。北市府已將相關核備草案送至內政部，中央會積極協助處理，但執行、多方關係的折衝協調，畢竟還是台北市政府職掌，中央較難越俎代庖。

除了北市極力爭取輝達，桃園市長張善政昨也表態「鴨子划水」，持續爭取；台中市長盧秀燕說，城市該做的表達和聯繫都會有。

高雄市長陳其邁表示，亞洲新灣區已經準備好了，高雄將提出更優惠條件歡迎輝達進駐，「如果輝達在台北碰到阻礙，也許高雄會是不錯的選擇」。