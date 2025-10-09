財部動員幫輝達找地 清點五筆國有地
賴總統昨（8）日鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據悉，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，以松南營區約4公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。
國產署盤點國有地，其中軍方所有、在松山機場南側的松南營區面積約3.3公頃，加上緊鄰的陸軍眷村規畫遷到復興崗，總面積約4公頃，交通便利性、面積都符合輝達所需。官員說，國防部預計年底前將土地移交國產署，變更為國有非公用土地，日後進行地上權標售。除了松南營區，國產署也盤點出新北市林口區的原三立影視園區。
至於中南部的國有地則包括台南市的平實營區，位於東區與永康區交界，被形容為「台南的信義區」，當地有社宅、轉運站、旅館等，機能相當完整；另一塊地則是位於台南市安南區、中央廣播電台發射站天馬電台原址。至於高雄則是亞洲新灣區特貿五土地，面積約四、五公頃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言