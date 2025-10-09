財部動員幫輝達找地 清點五筆國有地

賴總統昨（8）日鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據悉，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，以松南營區約4公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

國產署盤點國有地，其中軍方所有、在松山機場南側的松南營區面積約3.3公頃，加上緊鄰的陸軍眷村規畫遷到復興崗，總面積約4公頃，交通便利性、面積都符合輝達所需。官員說，國防部預計年底前將土地移交國產署，變更為國有非公用土地，日後進行地上權標售。除了松南營區，國產署也盤點出新北市林口區的原三立影視園區。

至於中南部的國有地則包括台南市的平實營區，位於東區與永康區交界，被形容為「台南的信義區」，當地有社宅、轉運站、旅館等，機能相當完整；另一塊地則是位於台南市安南區、中央廣播電台發射站天馬電台原址。至於高雄則是亞洲新灣區特貿五土地，面積約四、五公頃。