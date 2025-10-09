整合T12私地主 北市有把握
經濟部出手協助輝達尋找總部用地，台北市副市長李四川昨（8）日表示，站在北市府立場，當然希望輝達留在台北市；市府已向輝達提出北士科T12備案，有把握可以整合私地主，只要輝達有答案，隨時可與市府開會討論。據悉，新壽方面，仍表達將繼續努力、不放棄，爭取輝達能落腳T17及T18。
輝達北士科T17、T18用地陷僵局，輝達先前與新壽簽訂合作備忘錄（MOU），但在MOU屆期，由於市府、新壽、輝達三方無共識，此案持續卡關。外界認為輝達與新壽MOU失效是卡關，但李四川認為這是「好的開始」，可讓輝達重新評估T17、T18以外用地，因此北市府已提供T12及台北市其他土地，與輝達交換意見，輝達也願意拿回去研討。
外傳T12周邊私有地因地主太多，使輝達卻步，李四川說明，北市府過去數月有進行整合。只要輝達有決定，隨時可與市府再開會討論。
