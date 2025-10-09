整合T12私地主 北市有把握

經濟日報／ 記者邱琮皓陳佩嘉／台北報導

經濟部出手協助輝達尋找總部用地，台北市副市長李四川昨（8）日表示，站在北市府立場，當然希望輝達留在台北市；市府已向輝達提出北士科T12備案，有把握可以整合私地主，只要輝達有答案，隨時可與市府開會討論。據悉，新壽方面，仍表達將繼續努力、不放棄，爭取輝達能落腳T17及T18。

輝達北士科T17、T18用地陷僵局，輝達先前與新壽簽訂合作備忘錄（MOU），但在MOU屆期，由於市府、新壽、輝達三方無共識，此案持續卡關。外界認為輝達與新壽MOU失效是卡關，但李四川認為這是「好的開始」，可讓輝達重新評估T17、T18以外用地，因此北市府已提供T12及台北市其他土地，與輝達交換意見，輝達也願意拿回去研討。

外傳T12周邊私有地因地主太多，使輝達卻步，李四川說明，北市府過去數月有進行整合。只要輝達有決定，隨時可與市府再開會討論。

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

輝達台灣總部用地卡關，經濟部昨（8）日表示，已於7日接到輝達信函，請經濟部盤點包括台北市在內、符合其總部需求的土地，經濟...

