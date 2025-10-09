輝達總部卡關 總統：能幫忙的部分一定全力幫忙

輝達台灣總部用地卡關，經濟部昨（8）日表示，已於7日接到輝達信函，請經濟部盤點包括台北市在內、符合其總部需求的土地，經濟部將於24日前回覆輝達，全力爭取輝達在台設置總部。

輝達原本相中北士科T17、T18土地，擬在當地設立台灣總部，但由於T17、T18已由新光人壽標下地上權，此案成了輝達、新光人壽、北市府的三角習題，三方溝通至今未有明確進展。外界解讀，隨著新壽、輝達簽訂的合作備忘錄（MOU）在9月30日屆期，輝達轉向中央討救兵，已做好T17、T18最終破局的最壞打算。

輝達總部用地各方最新說法

身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在中常會表示，針對輝達總部一案，行政院已出手協助，中央能幫忙的部分一定全力幫忙，也請政院針對北市府送來的相關核備案，都要加速提供給北市府。

經濟部昨日表示，已接到輝達公司所委託代表的信函，正盤點包含台北市在內、符合需求土地，換言之，地點不只鎖定台北市。

由於T17、T18卡關許久，北市府向輝達提出備案，即北士科T12，目前仍在協調中。此外，新北市、高雄市、桃園市等其他地方政府也紛紛向輝達招手，爭取輝達總部進駐。

民進黨籍高雄市立委賴瑞隆昨日質詢經濟部長龔明鑫，關切若輝達總部在台北破局，是否可改到高雄設立？龔明鑫表示，相信輝達有其自身考量，現在仍在關心北士科這塊地，據經濟部了解，輝達表示「不排除其他地方」。到台灣設立總部、研發中心的高科技大廠，不會只有輝達一家，還有其他很多企業，政府都表示歡迎。

賴瑞隆追問，是否有機會爭取輝達總部在高雄？龔明鑫坦言，這還是要由輝達來決定。

經濟部強調，輝達與台灣供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計畫之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

北市府針對北士科土地，曾向內政部洽詢專案核准設定地上權給輝達公司的相關規定，內政部7月已經回應北市府，北市府若考量有其必要，可在「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。