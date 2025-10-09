輝達總部卡關 總統：能幫忙的部分一定全力幫忙

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導
輝達台灣總部用地卡關，經濟部8日表示，已於7日接到輝達信函。路透
輝達台灣總部用地卡關，經濟部8日表示，已於7日接到輝達信函。路透

輝達台灣總部用地卡關，經濟部昨（8）日表示，已於7日接到輝達信函，請經濟部盤點包括台北市在內、符合其總部需求的土地，經濟部將於24日前回覆輝達，全力爭取輝達在台設置總部。

輝達原本相中北士科T17、T18土地，擬在當地設立台灣總部，但由於T17、T18已由新光人壽標下地上權，此案成了輝達、新光人壽、北市府的三角習題，三方溝通至今未有明確進展。外界解讀，隨著新壽、輝達簽訂的合作備忘錄（MOU）在9月30日屆期，輝達轉向中央討救兵，已做好T17、T18最終破局的最壞打算。

輝達總部用地各方最新說法
輝達總部用地各方最新說法

身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在中常會表示，針對輝達總部一案，行政院已出手協助，中央能幫忙的部分一定全力幫忙，也請政院針對北市府送來的相關核備案，都要加速提供給北市府。

經濟部昨日表示，已接到輝達公司所委託代表的信函，正盤點包含台北市在內、符合需求土地，換言之，地點不只鎖定台北市。

由於T17、T18卡關許久，北市府向輝達提出備案，即北士科T12，目前仍在協調中。此外，新北市、高雄市、桃園市等其他地方政府也紛紛向輝達招手，爭取輝達總部進駐。

民進黨籍高雄市立委賴瑞隆昨日質詢經濟部長龔明鑫，關切若輝達總部在台北破局，是否可改到高雄設立？龔明鑫表示，相信輝達有其自身考量，現在仍在關心北士科這塊地，據經濟部了解，輝達表示「不排除其他地方」。到台灣設立總部、研發中心的高科技大廠，不會只有輝達一家，還有其他很多企業，政府都表示歡迎。

賴瑞隆追問，是否有機會爭取輝達總部在高雄？龔明鑫坦言，這還是要由輝達來決定。

經濟部強調，輝達與台灣供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計畫之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

北市府針對北士科土地，曾向內政部洽詢專案核准設定地上權給輝達公司的相關規定，內政部7月已經回應北市府，北市府若考量有其必要，可在「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

輝達 總部 經濟部

延伸閱讀

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

相關新聞

中央幫輝達找地 松南營區機會最大

賴清德總統昨天鬆口，中央全力協助輝達在台設立海外企業總部，財經部會總動員。據了解，財政部國產署盤點出全台至少五筆符合輝達需求的國有土地，其中以松南營區約四公頃土地的機會最大。國產署官員說，如果任何企業要投資台灣，涉及國有地部分，國產署會全力配合。

新聞眼／輝達找中央要地… 雞蛋不放同一籃 蔣市府當心被割稻尾

輝達台灣總部進駐北士科原本是好事一樁，但因台北市政府、新光人壽各有立場和堅持，如今儼然成為一齣拖棚歹戲，逼得輝達不得不「自力救濟」，找上中央政府要地。輝達展現其投資台灣的決心，北市和新壽若不能協調出化解僵局的方案，造成輝達放棄北士科，新壽傷了商譽、蔣市府政治失分，屆時被中央政府「割稻尾」也只是剛好而已。

輝達設台灣總部卡關 中央盤點全台5地

輝達海外企業總部進駐北士科卡關，各縣市表態爭取。民進黨立委王世堅昨天質疑，蔣市府沒能力解決，中央政府是否該出手幫忙？賴清...

冷眼集／輝達落腳處藏政治伏筆 牽動2026地方選舉

輝達在北士科土地卡關，台北市長蔣萬安要排除障礙，但在賴清德總統出手、高雄市長陳其邁大動作爭取後，這一局不僅牽動中央和北市府競合，也形成北高等縣市長的政治角力，輝達落腳處，埋藏伏筆。

李四川說「輝達較喜歡北市」 高雄、桃園、台中都想爭取落腳

輝達海外企業總部成為各縣市兵家必爭之地，外界質疑北市府「守不住」輝達？北市副市長李四川昨說，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但台北市應該還是輝達比較喜歡的地點，因為ＡＩ產業鏈等都在北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通便利、沒有缺水缺電等問題，不管是員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

輝達總部卡關 總統：能幫忙的部分一定全力幫忙

輝達台灣總部用地卡關，經濟部昨（8）日表示，已於7日接到輝達信函，請經濟部盤點包括台北市在內、符合其總部需求的土地，經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。