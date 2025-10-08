影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
輝達執行長黃仁勳曾宣布將在北士科設總部，如今T17、T18卡關。聯合報系資料照

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家級產業，輝達布局問題，基本上我們會尊重，再被問到如果台北市進駐破局，台中市會爭取輝達到台中進駐嗎，盧秀燕說，城市該做的表達和聯繫都會有。

輝達進駐北士科T17、T18卡關，經濟部今天證實，有接到輝達委託代表信函請求盤點符合土地。外界關注是否北市府有可能守不住輝達進駐？台北市副市長李四川今天說，市府還是會努力。

台中市長盧秀燕今晚談到輝達設廠看法。記者陳秋雲／攝影

