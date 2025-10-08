輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T12地塊規模較小，產權零散為最大硬傷，得耗時整合，整體條件不如T17與T18等成熟區塊，能否成為輝達落腳之地恐存變數。

有房產業者私下透露，T12其實一開始就在輝達評估名單中，甚至地主也組成聯盟盼促成合作。以北士科來看，分為兩區域，承德路以東為軟橋段、以西為新洲美段，T12位於後者；只是新洲美段開發程度不及軟橋段，軟橋段因區位條件佳，吸引長虹、華固、仁寶等建商與大型企業進駐。

房產業者表示，對輝達而言，若要立即啟用，產權單純、地塊完整，當然首選位於軟橋段的T17、T18；至於新洲美段的T12仍屬處女地，尚須利多將案子帶出來，「而且（T12）地塊不完整是不爭的事實，面積也沒這麼大，周邊有很多私有地要整合，這會是硬傷。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，T12條件與T17和T18相比，「確實差了一點」，除了面積不足3公頃，更重要的是周邊私地主具有相當複雜性，北市府能否順利整合仍是一大問題，將是最大變數。

她指出，T12基地位置較為內側，目前周邊還未有大型公司進駐，相較於T17與T18，輝達是否願意退而求其次，還在未定之天。

不動產資訊研究中心、住展雜誌發言人陳炳辰分析，T12因地主零散，需整合周邊私人土地，由於土地持有人可能有數十人以上，必須耗時整合；再者是價格，目前北士科單坪實價登錄最高接近新台幣300萬元，北市府若要出錢整合，如果以每坪相仿來出價談，過高恐怕被市場挑戰。

至於區域房價方面，他表示，若輝達能進駐，房價大致不會有太大波動；若輝達最後沒進駐北士科，房價仍會維持至高在140萬至150萬元，平均約120萬、130萬元。畢竟有北士科產業園區的效益，且屬於台北市最後一塊可開發產業園區，加上軟橋段未來也會有捷運利多，供需不會因失衡而導致賣壓，房價有望維持一定水準。

除了T12之外，北市府也提供松山機場南側土地讓輝達選擇；不過徐佳馨指出，此區未有科技聚落，恐怕評估順序會在更後面。陳炳辰認為，因輝達要的條件是可低密度開發，也希望是一大塊素地，松山不一定符合此條件。