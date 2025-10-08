放棄北士科？經濟部證實輝達請求盤點各地土地…李四川回應了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐北士科T1718卡關，經濟部今證實，有接到輝達委託代表信函請求盤點符合土地。外界關注是否北市府有可能守不住輝達進駐？副市長李四川今說，市府還是會努力，若T1718沒辦法達成，已推薦T12，輝達也表達願拿回去研究，市府會盡量整合T12私地給輝達。

李四川也表示，儘管輝達有請中央盤點符合土地，不過台北市應還是輝達比較喜歡的地點，李分析台北市優勢，包括AI產業鏈等都在台北市，輝達員工也希望在北市上班，還有交通、電力等不會有缺水缺電等問題，不管從員工上班、想要的區塊，大概都以台北市為主。

李四川說，輝達昨天沒有提到發函給經濟部一事，但的確有提到因與新壽的ＭＯＵ失效，可以看其他地點，不過一樣有在考慮T12能不能替代。所以對輝達來說，ＭＯＵ失效了，當然可以再去看適合的土地，市府昨天也表達希望繼續留在台北市，所以市府提出T12的備案，如果輝達研究結果可以，市府一定努力整合交給輝達。

李四川也透露，其實輝達先前也有評估過T12，只是之前有MOU綁在那裡，不過現在沒有MOU約束，就看新壽T1718願不願意接受與合意解約，再由市府將專案地上權交給輝達。

由於明天議會施政報告第一天，預期綠營將猛打輝達進駐T1718卡關，李四川說，因與新壽的地上權契約就訂在那裡，對市府來說，如果T1718是素地當然好辦理，不過對公務員來說，有一個 與新壽的地上權契約在哪裡，還是得依法辦理。

