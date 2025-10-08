輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部長劉世芳是幹話部長、推卸責任，柯文哲的例子在前，蔣萬安真的去做，就是下一個柯文哲出現，等著讓民進黨政府抓去關。

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，外界質疑中央沒伸手幫北市府背書，導致全案難解，內政部長劉世芳昨表示，內政部七月就已回函北市府，可依「土地徵收條例」報行政院核備。北市府指出，與中央溝通順暢，已修法未來以專案將地上權移轉給輝達。

羅智強今到台中舉辦黨員座談會，他會前受訪表示，劉世芳就是幹話部長，明明知道裝不懂，內行裝外行。所謂的發函，根本沒有解決問題，而是在推卸責任。

羅智強說，這麼重大的投資案，中央政府有肩膀就扛起來，內政部直接出來說移轉地上權沒問題。像這種推卸責任的事情，講白了，蔣萬安真的去做，柯文哲的例子在前，蔣萬安就跟柯一樣圖利，是否等著讓民進黨政府抓去關？中央要解決問題，就真的好好解決問題。

羅智強提到，契約上寫得很清楚，新壽的合約問題要解決，北市府逾越法令的話，就會有未來檢方追究圖利的問題。中央政府要解決問題，不要沒有幫忙解決問題，還要在後面下套、講幹話，無法接受。