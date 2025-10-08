快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委羅智強今到台中舉辦黨員座談會。記者余采瀅／攝影
國民黨立委羅智強今到台中舉辦黨員座談會。記者余采瀅／攝影

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部劉世芳是幹話部長、推卸責任，柯文哲的例子在前，蔣萬安真的去做，就是下一個柯文哲出現，等著讓民進黨政府抓去關。

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，外界質疑中央沒伸手幫北市府背書，導致全案難解，內政部長劉世芳昨表示，內政部七月就已回函北市府，可依「土地徵收條例」報行政院核備。北市府指出，與中央溝通順暢，已修法未來以專案將地上權移轉給輝達。

羅智強今到台中舉辦黨員座談會，他會前受訪表示，劉世芳就是幹話部長，明明知道裝不懂，內行裝外行。所謂的發函，根本沒有解決問題，而是在推卸責任。

羅智強說，這麼重大的投資案，中央政府有肩膀就扛起來，內政部直接出來說移轉地上權沒問題。像這種推卸責任的事情，講白了，蔣萬安真的去做，柯文哲的例子在前，蔣萬安就跟柯一樣圖利，是否等著讓民進黨政府抓去關？中央要解決問題，就真的好好解決問題。

羅智強提到，契約上寫得很清楚，新壽的合約問題要解決，北市府逾越法令的話，就會有未來檢方追究圖利的問題。中央政府要解決問題，不要沒有幫忙解決問題，還要在後面下套、講幹話，無法接受。

羅智強 內政部 劉世芳

延伸閱讀

影／不滿對手意圖操作棄保 羅智強：黨內有造謠氛圍

影／為羅智強站台暗諷鄭麗文？ 高金素梅：他一開始就是國民黨員

棄保禮讓鄭麗文結盟郝龍斌？ 羅智強駁謠言「給我條活路」

影／北市議會今開議 民眾黨團盼蔣萬安交出市政成果

相關新聞

放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

輝達海外企業總部進駐北士科卻意外卡關，經濟部長龔明鑫今日表示，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但也...

經濟部：已接獲輝達委託信函 將盤點符合需求土地、10月24日給答案

針對輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，對此經濟部8日說明，已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

放棄北士科？經濟部證實輝達請求盤點各地土地…李四川回應了

輝達進駐北士科T1718卡關，經濟部今證實，有接到輝達委託代表信函請求盤點符合土地。外界關注是否北市府有可能守不住輝達進...

輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部長劉世芳是幹話部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。