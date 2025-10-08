經濟部：已接獲輝達委託信函 將盤點符合需求土地、10月24日給答案

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
北士科T17、T18。記者林伯東／攝影

針對輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，對此經濟部8日說明，已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部先是指出，歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。對於輝達來台，經濟部已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

另外，經濟部強調，輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，內政部已於7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。

