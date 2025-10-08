放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

輝達海外企業總部進駐北士科卻意外卡關，經濟部長龔明鑫今日表示，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但也表示「不排除其他地方」。經濟部則證實，接到輝達委託代表的信函，請求盤點符合的土地。

經濟部表示，歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。

經濟部也說，已於昨日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司，經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部表示，輝達與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，經濟部也說，內政部已於7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。