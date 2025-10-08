快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

輝達北士科建案卡關 陳俊宇邀進駐宜蘭科學園區

中央社／ 宜蘭8日電

輝達（NVIDIA）台灣總部新建案，因北士科用地取得問題卡關，民進黨立委陳俊宇今天向輝達熱情招手，邀請輝達重新評估將台灣總部設於宜蘭科學園區的可能性。

陳俊宇透過新聞稿表示，新竹科學園區管理局先前也曾評估爭取輝達研發中心進駐，經評估後認為「宜蘭科學園區符合相關產業引進原則」；根據竹科管理局資料，宜蘭科學園區目前可供出租土地達33.82公頃，尚有約6成土地可供使用，具備充足發展空間與彈性。

陳俊宇說，高鐵延伸宜蘭計畫已於今年順利通過環評，相關工程進度持續推進中，未來宜蘭車站位置鄰近宜蘭科學園區，交通往返台北與新竹將更為便利，加上未來10年內，宜蘭各項重大交通建設將陸續完成，將使園區具備更高發展潛力與國際競爭力。

陳俊宇表示，宜蘭即將迎來高鐵時代，交通網絡完善，產業布局成熟，更擁有豐富生活與文化魅力；宜蘭每個鄉鎮都有獨特小吃與夜市，兼具科技、觀光與宜居優勢，「宜蘭已經準備好了」，誠摯邀請輝達與AI相關產業進駐宜蘭，共同打造科學城、觀光城、宜居城新未來。

高鐵延伸宜蘭 科學園區 陳俊宇 北士科 輝達

延伸閱讀

輝達進駐備案北士科T12私地整合難？ 李四川：我們有把握、是樂觀的

輝達進駐北士科增變數 洪健益喊話備援計畫：真的要「謝謝再聯絡」？

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

輝達若無望北市科可遷高雄？ 龔明鑫給答案

相關新聞

輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部長劉世芳是幹話部...

經濟部：已接獲輝達委託信函 將盤點符合需求土地、10月24日給答案

針對輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，對此經濟部8日說明，已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟...

放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

輝達海外企業總部進駐北士科卻意外卡關，經濟部長龔明鑫今日表示，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但也...

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

AI大廠輝達有意在北投士林科技園區興建台灣總部，卻因土地取得問題卡關。經濟部長龔明鑫今天透露，輝達對總部設置有自己的考量...

輝達進駐北士科卡關？白營喊話不要政治口水 北市府展現態度

北市議會今天開議，民眾黨團今盤點蔣市府施政缺失，特別是輝達能否順利進駐北士科，喊話朝野不要有政治口水，各方合作將輝達留在...

輝達設總部卡關 賴清德：政院已出手…中央能幫的一定全力協助

AI大廠輝達有意在北投士林科技園區興建台灣總部，卻因土地取得問題卡關。民進黨中常委王世堅今天在中常會向民進黨主席賴清德反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。