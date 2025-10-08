快訊

輝達進駐北士科增變數 洪健益喊話備援計畫：真的要「謝謝再聯絡」？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。(本報系資料照)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。(本報系資料照)

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18增添變數，北市府近期提出相關替代方案。民進黨北市議員洪健益喊話，市長蔣萬安真的要跟輝達「謝謝再聯絡」？現在北士科T12，以及松山機場南側在等你，別再卡在北市科T17、T18死胡同。

洪健益說，蔣萬安市長還在堅持新壽必須「蓋好才能轉移」或是漫長的「合意解約」程序嗎？時間不等人，縱使輝達執行長黃仁勳心中的藍圖很明確「就是要北士科」，但不願被新壽綁死也是事實。既然T17、T18動彈不得，蔣萬安就該展現魄力與果斷，立即啟動備援計畫。

洪健益盤點，目前市府提出「B計畫」，願意推動北士科T12與周邊私地整合，面積逾3公頃並可提供土地所有權，優於卡關的T17、T18地上權問題。而松山機場南側四營區 土地年底即可交地，北市可分回約3公頃土地，也是即時、務實可行的方案。

他說，身為松山、信義區選區的議員，也非常期待能爭取輝達進駐松山，為地方注入創新能量與國際產業動能，他也將全力支持、樂觀其成。

洪健益說，理解蔣市府團隊深怕陷入前朝「圖利」爭議的法律風險，但若此因噎廢食、錯失讓台北市躍上國際舞台的機會，那才是對市民朋友最大的失職。蔣萬安若想上高位，就更應該把國家利益與城市發展的長遠規畫在首位，固執堅守T17、T18這場看似無解的僵局，真的是為了台北的未來，還是為了維護檯面下特定人士的利益？

洪健益喊話，請蔣萬安市長拿出魄力，別讓舊合約，綁架了台灣AI產業的輝達進駐北市的黃金未來。

