快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取輝達落腳桃園 張善政：記取台積電教訓不會公開講如何做

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對爭取輝達落腳桃園，他強調有些事情不宜過度曝光。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對爭取輝達落腳桃園，他強調有些事情不宜過度曝光。記者陳俊智／攝影

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18「卡關」，其他5都積極爭取。桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對議員要求市府說明具體爭取方案，他強調桃園房價與居住環境居優勢，也在設法解決員工子女就學問題，但「有些事只能做不能講」，記取台積電教訓，不會公開講。

國民黨議員黃敬平與林政賢今質詢指出，桃園天災最少，企業營運風險低，國際機場近在咫尺，對商務往來提供便捷交通，城市又位於台北、新竹2大產業重鎮之間的廊袋，也有多所學校理工科系可培養人才，能源方面也有大潭電廠、石門水庫能確保穩定供電供水，希望市府積極爭取。

無黨籍議員謝美英表示，張善政上任之初曾背「趕走台積電」，桃園曾提供青埔A19、桃科二期讓輝達選，希望市府更努力，把輝達拿回來；民進黨議員李宗豪也希望市府提出具體方案，積極爭取輝達。

張善政表示，輝達執著落腳台北，主因員工現居台北，也會擔心子女就學問題，目前有芬蘭國際學校表達在桃園設校意願，市府正協助相關設立事宜，也會持續與企業溝通，提供完善配套以爭取。

張善政也說，有些事情只能做不能講，太早曝光恐讓事情破局，所以桃園會持續「鴨子划水」，鑒於台積電的教訓，不會公開講如何做。

議員 張善政

延伸閱讀

談光復救災權責 張善政：中央地方互踢皮球非常遺憾

國民黨主席選舉倒數 張善政讚郝龍斌是主席「當然人選」

影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意

留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

相關新聞

放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

輝達海外企業總部進駐北士科卻意外卡關，經濟部長龔明鑫今日表示，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但也...

經濟部：已接獲輝達委託信函 將盤點符合需求土地、10月24日給答案

針對輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，對此經濟部8日說明，已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

放棄北士科？經濟部證實輝達請求盤點各地土地…李四川回應了

輝達進駐北士科T1718卡關，經濟部今證實，有接到輝達委託代表信函請求盤點符合土地。外界關注是否北市府有可能守不住輝達進...

輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部長劉世芳是幹話部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。