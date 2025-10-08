輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式，幫忙整合私地，輝達向市府表達願帶回研究。國民黨議員游淑慧今點名輝達、北市府、新壽三方在意的點，直言「三角關係註定難解」。

游淑慧說，輝達、北市府、新壽的難解三角關係，是因輝達堅持主導與品質、新壽想要賺錢和解套、北市府則要產業和合法。三者在意點不同，三角關係若難以全部滿足，還不如輝達、市府直接對接。

游也提到，最近有些聲音要蔣萬安市長不要怕圖利枷鎖，要勇敢向前行。然而事實上，市府並不怕協助輝達會變成圖利，因為協助輝達就是圖利台灣下一個護國產業，藍白綠誰敢阻礙？「市府怕的其實是圖利新壽。」

游淑慧說，因為無端給新壽上百億的利益，恐怕不是一句「萬安硬起來」，就要壓著公務員隨便放行的。

根據市府資料，新光人壽在北投軟橋段 T17 與 T18 街廓的地上權案，截至目前繳交給市府的金額為實繳權利金為29.9328億；已繳土地租金：2.799億（111到114年）。目前新壽繳給北市府總金額 #兩者合計約32.73億元。（尚有約 14.1億權利金未繳）

之前傳出市府若與新壽合意解約，新壽提出需補償他們 140 億元，算算這金額是新壽至今實付金額的4倍以上。游問「付32億、拿140億？等於新壽標到地後，毫無開發做為，只繳了部分權利金和四年土地租金，然後把再把空地還市府，就獲利百億？」

「法律支持嗎？民意支持嗎？」游淑慧說，一個地上權案北市府反要 倒貼百億，才能把自己的市有地贖回來。退萬步言，如果如新壽所願，市府放行新壽直接把土地移轉輝達，屆時新壽改跟輝達要這個高價呢？台北市政府也等同背書讓新壽賺輝達一大筆。

游說，簡言之，新壽的如意算盤是：合意解約是跟北市府要解約補償，直接轉約則跟輝達拿轉約補償。「只是，大家覺得誰該付140億當冤大頭？」