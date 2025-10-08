快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。(本報系資料照)
輝達(Nvidia)執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。(本報系資料照)

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式，幫忙整合私地，輝達向市府表達願帶回研究。國民黨議員游淑慧今點名輝達、北市府、新壽三方在意的點，直言「三角關係註定難解」。

游淑慧說，輝達、北市府、新壽的難解三角關係，是因輝達堅持主導與品質、新壽想要賺錢和解套、北市府則要產業和合法。三者在意點不同，三角關係若難以全部滿足，還不如輝達、市府直接對接。

游也提到，最近有些聲音要蔣萬安市長不要怕圖利枷鎖，要勇敢向前行。然而事實上，市府並不怕協助輝達會變成圖利，因為協助輝達就是圖利台灣下一個護國產業，藍白綠誰敢阻礙？「市府怕的其實是圖利新壽。」

游淑慧說，因為無端給新壽上百億的利益，恐怕不是一句「萬安硬起來」，就要壓著公務員隨便放行的。

根據市府資料，新光人壽在北投軟橋段 T17 與 T18 街廓的地上權案，截至目前繳交給市府的金額為實繳權利金為29.9328億；已繳土地租金：2.799億（111到114年）。目前新壽繳給北市府總金額 #兩者合計約32.73億元。（尚有約 14.1億權利金未繳）

之前傳出市府若與新壽合意解約，新壽提出需補償他們 140 億元，算算這金額是新壽至今實付金額的4倍以上。游問「付32億、拿140億？等於新壽標到地後，毫無開發做為，只繳了部分權利金和四年土地租金，然後把再把空地還市府，就獲利百億？」

「法律支持嗎？民意支持嗎？」游淑慧說，一個地上權案北市府反要 倒貼百億，才能把自己的市有地贖回來。退萬步言，如果如新壽所願，市府放行新壽直接把土地移轉輝達，屆時新壽改跟輝達要這個高價呢？台北市政府也等同背書讓新壽賺輝達一大筆。

游說，簡言之，新壽的如意算盤是：合意解約是跟北市府要解約補償，直接轉約則跟輝達拿轉約補償。「只是，大家覺得誰該付140億當冤大頭？」

新壽 輝達

延伸閱讀

落腳何處 球在輝達手上

網傳洪災「魔性訕笑」 游淑慧喊話劉世芳：若是假，請提告

誰才認知作戰？游淑慧反擊釋昭慧說法嘆：拿回自己的錢還要被道德綁架

假冒郭正亮發文嗆趙少康 游淑慧大驚：國民黨主席選舉殺出新狠度

相關新聞

放棄北士科了？ 經濟部證實：輝達請求盤點符合土地

輝達海外企業總部進駐北士科卻意外卡關，經濟部長龔明鑫今日表示，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但也...

經濟部：已接獲輝達委託信函 將盤點符合需求土地、10月24日給答案

針對輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐北士科遭遇困難，對此經濟部8日說明，已於7日接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟...

影／北士科卡關 若輝達進駐台北破局是否爭取？盧秀燕給答案

輝達進駐北士科T17、T18卡關，台中市長盧秀燕今晚被問到輝達進駐看法，她說台中市都有表達誠意，她說這涉及AI產業，也是國家...

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

輝達台灣總部興建因用地取得問題卡關，台北市副市長李四川今天表示，已提出北士科T12基地給輝達帶回研究。房產專家指出，T1...

放棄北士科？經濟部證實輝達請求盤點各地土地…李四川回應了

輝達進駐北士科T1718卡關，經濟部今證實，有接到輝達委託代表信函請求盤點符合土地。外界關注是否北市府有可能守不住輝達進...

輝達進駐北士科卡關 羅智強嗆中央：害蔣萬安成下一個柯文哲

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設總部，但近日傳地上權轉移卡關，計畫可能生變。國民黨立委羅智強抨擊內政部長劉世芳是幹話部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。