苗栗隨機殺人案釀3傷 縣府承諾：全額負擔醫療費用
苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，縣府今天傍晚發文表示，對見義勇為受傷的林男表達敬意，為減輕3名傷者家屬的經濟負擔，縣府承諾除了健保給付外，所有醫療費用由縣府全額負擔，要成為家屬「最堅實的後盾」。
苗栗縣社會處表示，縣長當天接獲通報，立即趕往衛福部苗栗醫院、大千醫院探視慰問3名傷患家屬，並在第一時間指示相關單位務必全力協助，並請社會處、衛生局主動聯繫家屬及相關醫療院所，提供最即時且全面協助。
鍾東錦強調「林先生的英勇義行是社會的光，縣府會做家屬最堅實的後盾」，縣府將持續密切關注3名傷者的復原狀況，與家屬保持聯繫，確保他們的需求能隨時得到滿足，醫療費用除健保給付，其他所有醫療費用縣府將全額負擔，透過縣府相關經費及社會善款妥善支應。
林姓男子在案發時受傷，外界一度以為他是行經的路人，但當天有人目擊他從車廂取出球棒上前想保護學童，並與凶嫌搏鬥，但身中數刀，被送往大千醫院救治，傷勢嚴重，醫師發現他右側胸腹交界處、背部有穿刺傷，肺臟、肝臟及橫膈膜都有傷口，止血後送入加護病房密切觀察；丁姓女童當晚轉送台中市中國醫藥大學附設醫院完成手術、徐姓女童在苗栗醫院住院觀察。
社會處表示，林姓男子目前仍在加護病房，昨天已拔管自主呼吸，他從事勞動力較重的鐵工，目前2名子女還在大學就讀，家屬擔心他的傷勢將來會影響鐵工的工作，也不知是否需要長期療養復健，為此發愁，鍾縣長認為他是見義勇為而受傷，一定會全力協助。
鍾東錦表示，縣府團隊將秉持「以人為本」理念，用最實際的行動成為縣民最有力的依靠，目前已請大千醫院、台中市中醫大附醫提供最好的醫療照護，除每日關心他們的復元狀況，並請醫院社工室及縣府社會處確保傷者及家屬需求的協助，請傷者安心養傷，家屬安心生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言