快訊

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

死訊瞞近2年！金鐘五冠王「等不到節目播出」 因肝癌驟逝

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗隨機殺人案釀3傷 縣府承諾：全額負擔醫療費用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦3日上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，縣府今晚並發文承諾此案3名傷者醫療費用由縣府全額負擔。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦3日上午到苗栗市建功國小關心學生入校情況，縣府今晚並發文承諾此案3名傷者醫療費用由縣府全額負擔。記者胡蓬生／攝影

苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，縣府今天傍晚發文表示，對見義勇為受傷的林男表達敬意，為減輕3名傷者家屬的經濟負擔，縣府承諾除了健保給付外，所有醫療費用由縣府全額負擔，要成為家屬「最堅實的後盾」。

苗栗縣社會處表示，縣長當天接獲通報，立即趕往衛福部苗栗醫院、大千醫院探視慰問3名傷患家屬，並在第一時間指示相關單位務必全力協助，並請社會處、衛生局主動聯繫家屬及相關醫療院所，提供最即時且全面協助。

鍾東錦強調「林先生的英勇義行是社會的光，縣府會做家屬最堅實的後盾」，縣府將持續密切關注3名傷者的復原狀況，與家屬保持聯繫，確保他們的需求能隨時得到滿足，醫療費用除健保給付，其他所有醫療費用縣府將全額負擔，透過縣府相關經費及社會善款妥善支應。

林姓男子在案發時受傷，外界一度以為他是行經的路人，但當天有人目擊他從車廂取出球棒上前想保護學童，並與凶嫌搏鬥，但身中數刀，被送往大千醫院救治，傷勢嚴重，醫師發現他右側胸腹交界處、背部有穿刺傷，肺臟、肝臟及橫膈膜都有傷口，止血後送入加護病房密切觀察；丁姓女童當晚轉送台中市中國醫藥大學附設醫院完成手術、徐姓女童在苗栗醫院住院觀察。

社會處表示，林姓男子目前仍在加護病房，昨天已拔管自主呼吸，他從事勞動力較重的鐵工，目前2名子女還在大學就讀，家屬擔心他的傷勢將來會影響鐵工的工作，也不知是否需要長期療養復健，為此發愁，鍾縣長認為他是見義勇為而受傷，一定會全力協助。

鍾東錦表示，縣府團隊將秉持「以人為本」理念，用最實際的行動成為縣民最有力的依靠，目前已請大千醫院、台中市中醫大附醫提供最好的醫療照護，除每日關心他們的復元狀況，並請醫院社工室及縣府社會處確保傷者及家屬需求的協助，請傷者安心養傷，家屬安心生活。

苗栗發生隨機殺人事件，縣府今晚發文轉達縣長鍾東錦對3名傷者的闗懷，並對見義勇為而受傷的林姓男子表達敬意，強調為減輕3名傷者家屬的經濟負擔，所有醫療費用由縣府全額負擔，要成為家屬「最堅實的後盾」。記者胡蓬生／攝影
苗栗發生隨機殺人事件，縣府今晚發文轉達縣長鍾東錦對3名傷者的闗懷，並對見義勇為而受傷的林姓男子表達敬意，強調為減輕3名傷者家屬的經濟負擔，所有醫療費用由縣府全額負擔，要成為家屬「最堅實的後盾」。記者胡蓬生／攝影

苗栗市 隨機殺人事件

延伸閱讀

影／不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

相關新聞

苗栗隨機殺人案釀3傷 縣府承諾：全額負擔醫療費用

苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，縣府今天傍晚發文表示，對見義勇為...

凶嫌10年後再犯！苗栗隨機砍人案釀3傷 臨床心理師：藥癮者需長期治療

10年前在苗栗市某超商隨機砍傷4人的邱姓男子，日前竟又在同一家超商外持尖刀攻擊路人，造成2名學童與1名男子受傷送醫，引發...

苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

苗栗隨機殺人案，邱姓男子10年前同一地點同樣犯下隨機殺人，未料出獄後再犯，他竟辯稱最近沒吃藥才失控，外界質疑為脫罪找藉口...

苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

苗栗隨機殺人案，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，隨機殺童案的兇手專挑胸腔捅刀，十分可惡。為了保護女童的5...

苗栗隨機殺人案 林男救童遭砍重傷 女兒：犯人無藥可救拜託死刑

苗栗市隨機殺人案，邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等四罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，昨晚收押。事發當時林姓路人和黃...

苗栗隨機殺人案 課後班女老師刀下搶人肉身護童

苗栗市隨機殺人案釀三傷，驚險時刻展現人性光輝。當地教會課後班黃姓老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉出被挾持的丁姓女童，她昨心有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。