苗栗隨機殺人案釀3傷 縣府承諾：全額負擔醫療費用

苗栗市10月2日下午發生邱姓男子持刀隨機殺人事件，造成2名國小女童及50歲林姓男子受傷，縣府今天傍晚發文表示，對見義勇為受傷的林男表達敬意，為減輕3名傷者家屬的經濟負擔，縣府承諾除了健保給付外，所有醫療費用由縣府全額負擔，要成為家屬「最堅實的後盾」。

苗栗縣社會處表示，縣長當天接獲通報，立即趕往衛福部苗栗醫院、大千醫院探視慰問3名傷患家屬，並在第一時間指示相關單位務必全力協助，並請社會處、衛生局主動聯繫家屬及相關醫療院所，提供最即時且全面協助。

鍾東錦強調「林先生的英勇義行是社會的光，縣府會做家屬最堅實的後盾」，縣府將持續密切關注3名傷者的復原狀況，與家屬保持聯繫，確保他們的需求能隨時得到滿足，醫療費用除健保給付，其他所有醫療費用縣府將全額負擔，透過縣府相關經費及社會善款妥善支應。

林姓男子在案發時受傷，外界一度以為他是行經的路人，但當天有人目擊他從車廂取出球棒上前想保護學童，並與凶嫌搏鬥，但身中數刀，被送往大千醫院救治，傷勢嚴重，醫師發現他右側胸腹交界處、背部有穿刺傷，肺臟、肝臟及橫膈膜都有傷口，止血後送入加護病房密切觀察；丁姓女童當晚轉送台中市中國醫藥大學附設醫院完成手術、徐姓女童在苗栗醫院住院觀察。

社會處表示，林姓男子目前仍在加護病房，昨天已拔管自主呼吸，他從事勞動力較重的鐵工，目前2名子女還在大學就讀，家屬擔心他的傷勢將來會影響鐵工的工作，也不知是否需要長期療養復健，為此發愁，鍾縣長認為他是見義勇為而受傷，一定會全力協助。

鍾東錦表示，縣府團隊將秉持「以人為本」理念，用最實際的行動成為縣民最有力的依靠，目前已請大千醫院、台中市中醫大附醫提供最好的醫療照護，除每日關心他們的復元狀況，並請醫院社工室及縣府社會處確保傷者及家屬需求的協助，請傷者安心養傷，家屬安心生活。