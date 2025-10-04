苗栗隨機傷人案…男子見義勇為受傷送醫 縣府允負擔醫療費
苗栗市邱姓男子日前持刀攻擊路人，刺傷2名學童、1名男子。縣府表示，針對因見義勇為而受傷的男子，除了健保給付，醫療費用將由縣府全額負擔，透過相關經費及社會善款支應。
48歲邱男2日在苗栗市持刀攻擊刺傷2名學童及1名男子，重蹈10年前犯案覆轍。落網後經檢察官訊問，檢方3日晚間以邱嫌有反覆實行殺人罪之虞，向法院聲請羈押獲准。
回顧事發當下，1名林姓男子到超商時，見徐姓女童求救並渾身是血，想救人卻反被砍，造成胸、腹部等多處傷口，送醫救治。
苗栗縣府今天發布新聞稿表示，林男因見義勇為而受傷，為減輕家屬經濟負擔，除了健保給付外，所有醫療費用將由縣府全額負擔，透過縣府相關經費及社會善款妥善支應。
縣府表示，已請醫院社工室及縣府社會處針對傷者及家屬需求，給予適當協助，讓林男可以安心養傷，家屬安心生活。
