凶嫌10年後再犯！苗栗隨機砍人案釀3傷 臨床心理師：藥癮者需長期治療

10年前在苗栗市某超商隨機砍傷4人的邱姓男子，日前竟又在同一家超商外持尖刀攻擊路人，造成2名學童與1名男子受傷送醫，引發社會高度關注與譴責。針對這起再犯案件，心理專業人士呼籲，除了刑責懲處外，應重視藥癮者的精神與心理治療，從根本面預防悲劇重演。

嘉義縣、市與雲林警局等心理諮商委員、臨床心理師林姿吟指出，這類突發性暴力事件，對現場目擊者與受害者都可能造成深層心理創傷。她表示，若在事發1個月後仍出現過度警覺、情緒麻木、逃避社交或反覆回想創傷畫面等症狀，就可能是「創傷後壓力症候群」，應盡快前往身心科或心理諮商門診，接受進一步治療，以免症狀惡化影響日常生活與學習。

林姿吟指出，長期濫用毒品會對大腦造成損傷，導致認知功能受損、情緒控制能力下降，甚至出現判斷力偏差與攻擊行為。她強調，針對藥癮者的治療應採取跨領域合作模式，結合醫療、心理與社會復健三方面，提供長期且多元的協助，包括家庭支持、社會接納、就業輔導等，幫助個案恢復人際與職業功能，才能有效降低再犯風險。

目前矯治機構普遍預算有限，能提供的藥癮治療或心理復健課程有限。即使出監後有地方衛生單位的關懷訪視，針對腦部損傷的醫療介入仍缺乏強制機制。若再加上家庭支持系統功能薄弱，確實容易導致藥癮與暴力行為反覆發生，甚至引發社會傷亡事件。林姿吟呼籲，社會應正視藥癮與精神疾病交織的複雜問題，不應僅以刑罰終結，而應建立從監所到社區的連續治療與輔導網絡，協助個案真正復歸社會、降低潛在風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885