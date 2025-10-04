苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

苗栗隨機殺人案，邱姓男子10年前同一地點同樣犯下隨機殺人，未料出獄後再犯，他竟辯稱最近沒吃藥才失控，外界質疑為脫罪找藉口。而7年前台中牙醫師遭刎頸死亡案的兒子對此感到憤慨，他說，當初殺害他的父親的兇手，意圖以生病脫罪，即使後來確定沒病，二審只判無期徒刑，「因為他在獄中深刻反省，有悔意，每日抄寫經文，也就是大家最常聽到的『可教化』」，「我們的切身經歷，司法就是在保護加害人」。

2018年5月，賴姓男子持刀闖入台中一家牙醫診所，要找任職助理的妹妹借錢，因沒找到人，竟揮刀攻擊診所醫護。55歲的牙醫王冠中為保護現場員工和病患，遭刺頸身亡，2名護理師重傷。法院認定賴男有教化可能，判無期徒刑確定。

王冠中的兒子昨天下午在Threads發文，對苗栗隨機殺人案表達看法，「真的很心痛，很憤慨、很無奈、很惶恐」，7年前他的父親在自家診所被賴姓男子往脖子刺下7公分深的傷口，當場血流不止，送醫不治，從此天人永隔，「我們一家人支離破碎，每日活在失去摯親的悲痛中」。

他說，當初法院一審判決，宣稱對方有病，因此判了無期徒刑，刑期服滿後監護5年，「3年來一次次開庭，一次次揭開瘡疤，我們證明了加害人沒病，很清醒，他是預謀」，但換來的二審判決是，由於診斷後確定兇手沒病，所以只判無期徒刑，無須監護5年。「因為他在獄中深刻反省，有悔意，每日抄寫經文」，也就是所謂的「可教化」。

王冠中的兒子表示，死刑放著不判，無法警惕與嚇阻公民，殺人無須償命，反正關個幾年就可以出來。苗栗隨機殺人案的加害人，之前就是用剪刀隨機傷人，判個10年，出獄半年就再犯，甚至這次傷害了兩名女童，「冷血，簡直禽獸」。

「沒事的，估計還是無期徒刑」，他表示，當事情真的發生在你身上，你還說得出「問題不在司法，為何不列管那些人士？為何不奪刀？為何不報警？為何要以暴制暴？」這些話嗎？「我們的切身經歷，司法就是在保護加害人」，什麼狗屁人權，什麼有悔意、可教化？難道受害者、受害家庭就不該被保護？

他表示，他也有了家庭，甚至未來也會有小孩，「假設殺我爸的兇嫌期滿出來，我們身旁的家人朋友難道一輩子都要活在恐懼之中？」以前那麼努力的到庭、尋找證據，都是希望爸爸不要白白犧牲，希望司法能改革，能讓人有所警惕。「但苗栗這件事情，我們可以很心寒的宣布，『沒有改革，沒有改變，只有自求多福』」。

他說，單純是希望大家能正視死刑、廢死、人權、情緒障礙殺人等議題，這些不是虛構的故事，都是被害者家屬切身經歷的悲痛，不該因為時間而被淡忘，「我們能勇敢面對，但真的希望悲劇不要重複發生」。