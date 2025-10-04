快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台中市賴姓男子7年前持刀殺死王姓牙醫，因「可教化」，無期徒刑確定。本報資料照片
台中市賴姓男子7年前持刀殺死王姓牙醫，因「可教化」，無期徒刑確定。本報資料照片

苗栗隨機殺人案，邱姓男子10年前同一地點同樣犯下隨機殺人，未料出獄後再犯，他竟辯稱最近沒吃藥才失控，外界質疑為脫罪找藉口。而7年前台中牙醫師遭刎頸死亡案的兒子對此感到憤慨，他說，當初殺害他的父親的兇手，意圖以生病脫罪，即使後來確定沒病，二審只判無期徒刑，「因為他在獄中深刻反省，有悔意，每日抄寫經文，也就是大家最常聽到的『可教化』」，「我們的切身經歷，司法就是在保護加害人」。

2018年5月，賴姓男子持刀闖入台中一家牙醫診所，要找任職助理的妹妹借錢，因沒找到人，竟揮刀攻擊診所醫護。55歲的牙醫王冠中為保護現場員工和病患，遭刺頸身亡，2名護理師重傷。法院認定賴男有教化可能，判無期徒刑確定。

王冠中的兒子昨天下午在Threads發文，對苗栗隨機殺人案表達看法，「真的很心痛，很憤慨、很無奈、很惶恐」，7年前他的父親在自家診所被賴姓男子往脖子刺下7公分深的傷口，當場血流不止，送醫不治，從此天人永隔，「我們一家人支離破碎，每日活在失去摯親的悲痛中」。

他說，當初法院一審判決，宣稱對方有病，因此判了無期徒刑，刑期服滿後監護5年，「3年來一次次開庭，一次次揭開瘡疤，我們證明了加害人沒病，很清醒，他是預謀」，但換來的二審判決是，由於診斷後確定兇手沒病，所以只判無期徒刑，無須監護5年。「因為他在獄中深刻反省，有悔意，每日抄寫經文」，也就是所謂的「可教化」。

王冠中的兒子表示，死刑放著不判，無法警惕與嚇阻公民，殺人無須償命，反正關個幾年就可以出來。苗栗隨機殺人案的加害人，之前就是用剪刀隨機傷人，判個10年，出獄半年就再犯，甚至這次傷害了兩名女童，「冷血，簡直禽獸」。

「沒事的，估計還是無期徒刑」，他表示，當事情真的發生在你身上，你還說得出「問題不在司法，為何不列管那些人士？為何不奪刀？為何不報警？為何要以暴制暴？」這些話嗎？「我們的切身經歷，司法就是在保護加害人」，什麼狗屁人權，什麼有悔意、可教化？難道受害者、受害家庭就不該被保護？

他表示，他也有了家庭，甚至未來也會有小孩，「假設殺我爸的兇嫌期滿出來，我們身旁的家人朋友難道一輩子都要活在恐懼之中？」以前那麼努力的到庭、尋找證據，都是希望爸爸不要白白犧牲，希望司法能改革，能讓人有所警惕。「但苗栗這件事情，我們可以很心寒的宣布，『沒有改革，沒有改變，只有自求多福』」。

他說，單純是希望大家能正視死刑、廢死、人權、情緒障礙殺人等議題，這些不是虛構的故事，都是被害者家屬切身經歷的悲痛，不該因為時間而被淡忘，「我們能勇敢面對，但真的希望悲劇不要重複發生」。

苗栗市 隨機殺人事件

延伸閱讀

苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

苗栗隨機殺人案 林男救童遭砍重傷 女兒：犯人無藥可救拜託死刑

苗栗隨機殺人案…女童遭刺手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

凶嫌10年前也曾犯案！苗栗持刀隨機殺人案 檢方聲請羈押獲准

相關新聞

苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

苗栗隨機殺人案，邱姓男子10年前同一地點同樣犯下隨機殺人，未料出獄後再犯，他竟辯稱最近沒吃藥才失控，外界質疑為脫罪找藉口...

苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

苗栗隨機殺人案，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，隨機殺童案的兇手專挑胸腔捅刀，十分可惡。為了保護女童的5...

苗栗隨機殺人案 林男救童遭砍重傷 女兒：犯人無藥可救拜託死刑

苗栗市隨機殺人案，邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等四罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，昨晚收押。事發當時林姓路人和黃...

苗栗隨機殺人案 課後班女老師刀下搶人肉身護童

苗栗市隨機殺人案釀三傷，驚險時刻展現人性光輝。當地教會課後班黃姓老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉出被挾持的丁姓女童，她昨心有...

苗栗隨機傷人 陳菁徽：要編織起更堅固的社會安全網

苗栗日前發生隨機傷人事件，導致一名11歲小女孩仍在救護病房搶救，國民黨立委陳菁徽今日說，「又氣又痛！怎麼又發生了？」是時...

苗栗隨機殺人案…女童遭刺手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，課輔班黃姓女老師下午3時許從建功國小帶著8名男女學童前往班上，不料在距安親班僅約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。