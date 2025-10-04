苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

苗栗隨機殺人案，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，隨機殺童案的兇手專挑胸腔捅刀，十分可惡。為了保護女童的50歲正義哥林姓男子，以及受害的11歲女童都有血胸，「血胸是一級手術急症」，肺部有肋骨保護，要被兇刀刺到血胸，「下手狠、想殺死對方，用力刺下去」。

為什麼血胸會持續出血不止？蘇一峰表示，因為血胸出血處在胸腔內部，根本無法加壓止血，也無法綁帶阻斷血流。血裝滿胸腔，流血才會停止，人體大休克就沒命了。血胸屬於開刀的急症，常常還需要切除肺葉止血，患者會永久性損傷肺部。

網友表示，「根本沒有打算留活口的捅法，這種人再放出來，麻煩和法官綁在一起」、「希望這次受傷的人都能趕快復原」、「願林先生脫離險境，早日康復」、「我們這些大人怎麼沒能力給這些無辜的孩子一個平安快樂的環境呢？加害者有人權可教化，被害者可能連長大的機會都沒有」、「根本就是要人死的殺法！就是知道殺死人也不會判死刑才會如此囂張」、「社會安全網沒用」、「看了跟警察對峙的影片，台灣對加害者真的是人權至上」。