苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
苗栗邱姓男子涉嫌隨機殺人案，造成3人輕重傷，受害者包括2名國小女童。圖／民眾提供
苗栗邱姓男子涉嫌隨機殺人案，造成3人輕重傷，受害者包括2名國小女童。圖／民眾提供

苗栗隨機殺人案，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，隨機殺童案的兇手專挑胸腔捅刀，十分可惡。為了保護女童的50歲正義哥林姓男子，以及受害的11歲女童都有血胸，「血胸是一級手術急症」，肺部有肋骨保護，要被兇刀刺到血胸，「下手狠、想殺死對方，用力刺下去」。

為什麼血胸會持續出血不止？蘇一峰表示，因為血胸出血處在胸腔內部，根本無法加壓止血，也無法綁帶阻斷血流。血裝滿胸腔，流血才會停止，人體大休克就沒命了。血胸屬於開刀的急症，常常還需要切除肺葉止血，患者會永久性損傷肺部。

網友表示，「根本沒有打算留活口的捅法，這種人再放出來，麻煩和法官綁在一起」、「希望這次受傷的人都能趕快復原」、「願林先生脫離險境，早日康復」、「我們這些大人怎麼沒能力給這些無辜的孩子一個平安快樂的環境呢？加害者有人權可教化，被害者可能連長大的機會都沒有」、「根本就是要人死的殺法！就是知道殺死人也不會判死刑才會如此囂張」、「社會安全網沒用」、「看了跟警察對峙的影片，台灣對加害者真的是人權至上」。

苗栗市 隨機殺人事件 蘇一峰

相關新聞

苗栗隨機殺人可望逃死 台中牙醫命案被害人兒子：司法就是保護加害人

苗栗隨機殺人案，邱姓男子10年前同一地點同樣犯下隨機殺人，未料出獄後再犯，他竟辯稱最近沒吃藥才失控，外界質疑為脫罪找藉口...

苗栗隨機殺人案 蘇一峰：兇手專挑胸腔捅刀 十分可惡

苗栗隨機殺人案，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，隨機殺童案的兇手專挑胸腔捅刀，十分可惡。為了保護女童的5...

苗栗隨機殺人案 林男救童遭砍重傷 女兒：犯人無藥可救拜託死刑

苗栗市隨機殺人案，邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等四罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，昨晚收押。事發當時林姓路人和黃...

苗栗隨機殺人案 課後班女老師刀下搶人肉身護童

苗栗市隨機殺人案釀三傷，驚險時刻展現人性光輝。當地教會課後班黃姓老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉出被挾持的丁姓女童，她昨心有...

苗栗隨機傷人 陳菁徽：要編織起更堅固的社會安全網

苗栗日前發生隨機傷人事件，導致一名11歲小女孩仍在救護病房搶救，國民黨立委陳菁徽今日說，「又氣又痛！怎麼又發生了？」是時...

苗栗隨機殺人案…女童遭刺手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

苗栗市邱姓男子昨天持刀隨機襲擊路人，課輔班黃姓女老師下午3時許從建功國小帶著8名男女學童前往班上，不料在距安親班僅約10...

