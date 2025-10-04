苗栗隨機殺人案 林男救童遭砍重傷 女兒：犯人無藥可救拜託死刑

苗栗市隨機殺人案，邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等四罪，且有逃亡、反覆實施殺人罪之虞，昨晚收押。事發當時林姓路人和黃姓老師奮不顧身救人，林姓男子傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療。對於邱男二度犯下隨機殺人，林男的兩名女兒痛批「這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人」、「真的無藥可救，拜託死刑」。

林姓男子事發當時要去超商領錢，見渾身血的徐姓女童求救，拿起球棒救人反被砍，林男胸腹部、背部割傷釀血胸，肝肺與橫膈膜都有傷口，仍在加護病房治療。生命徵象穩定，昨天已拔管自主呼吸。

對於邱男10年前在同一地點犯下隨機殺人案，出獄竟再度犯案，林姓男子的兩名女兒在Threads發文，都感到氣憤。「那一刀插在爸爸身上好深」，林男的長女表示，「我跟我妹真的很想讓犯人來體會我爸所受的痛苦跟折磨，看到爸爸的傷口深成那樣，傷及內臟，到底憑什麼牠好好的？」

林男的長女也感謝網友的關心與集氣，她表示，她的父親現在已經拔掉氣管內管，開始練習自主呼吸，但前胸遭刺的傷口很大，緊急手術止血完又變更大，需要很長的時間恢復，目前仍然在加護病房治療，「還是很感謝大家的祝福讓我爸爸好轉，也謝謝大千的醫療團隊」。

林男的小女兒發文批邱男「請問你到底有什麼資格活在這個世界？你捅了我爸兩刀，他現在還戴著呼吸器，你現在還在自由呼吸，我爸在加護病房觀察，我們家人擔心的要命，你在牢裡安心睡覺，合理嗎？」在急診室看到她的父親滿身是血進手術室，當晚全家人沒有人睡得著，「你憑什麼拒絕夜間偵訊，你憑什麼在裡面睡覺吃飯？」

林男無法進食，「都只靠營養針」，林男的小女兒感到氣憤，「而你好好的活在這個世界上，浪費大家資源公審你，真的無藥可救，拜託死刑」。