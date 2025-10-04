苗栗隨機傷人 陳菁徽：要編織起更堅固的社會安全網

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
苗栗日前發生隨機傷人事件，導致一名11歲小女孩仍在救護病房搶救，國民黨立委陳菁徽今日說，「又氣又痛！怎麼又發生了？」是時候重新織起一張更綿密、更堅固的社會安全網，無辜的孩子不應承擔這樣的風險，唯有徹底檢視並重建制度，才能真正守護每一個人，避免下一個悲劇的發生。

陳菁徽說，10月2日，苗栗市發生一起隨機砍人事件，受害者竟然是一位才11歲的小女孩。她現在還在加護病房搶救中，讓人心疼不已。令人憤怒的是，48歲的邱姓嫌犯才剛出獄三個月，卻選在學童下課時間，到校園附近鎖定手無寸鐵的孩子下手。行兇之後，還能騎車逃離現場，這怎麼會只是「一時失控」？這分明就是有計畫的惡意攻擊。

陳菁徽表示，更可怕的是，這名嫌犯早在民國104年就因吸毒隨機攻擊，造成員警與民眾共4人受傷，服刑8年後出獄，卻又再度犯案，這次受害的竟是一位年僅11歲的女童。這不是單一事件，而是教化跟矯正失能的制度性破口。

陳菁徽認為，矯正人力不足，處遇成效受限；高風險個案缺乏系統性追蹤；矯正、社政、警政、衛政等機關跨部會銜接機制存在斷層。自從擔任立委以來，她一再強調，台灣的精神醫療資源極度匱乏，矯正機關內缺乏足夠的心理衛生安全設備與專責戒護人力，出院後的治療追蹤量能更是嚴重不足。

陳菁徽指出，今天的悲劇，再次血淋淋提醒，當原有的社會安全網漏洞百出、補也補不完時，更應思考，是時候重新織起一張更綿密、更堅固的社會安全網了。無辜的孩子不應承擔這樣的風險。唯有徹底檢視並重建制度，才能真正守護每一個人，避免下一個悲劇的發生。

苗栗市 隨機殺人事件

