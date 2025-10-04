聽新聞
苗栗隨機殺人案 課後班女老師刀下搶人肉身護童

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐陳恩惠王聖藜楊德宜／連線報導
黃姓課後班老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉走被挾持學生，她事後心有餘悸說，當時心裡只想著要把孩子救回來。記者胡蓬生／攝影
黃姓課後班老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉走被挾持學生，她事後心有餘悸說，當時心裡只想著要把孩子救回來。記者胡蓬生／攝影

苗栗市隨機殺人案釀三傷，驚險時刻展現人性光輝。當地教會課後班黃姓老師奮不顧身，衝向持刀歹徒拉出被挾持的丁姓女童，她昨心有餘悸說「只想著把孩子救回來」。林姓路人見渾身血的徐姓女童求救，拿起球棒救人反被砍成重傷，仍在加護病房治療。

邱嫌前天落網後，至昨天中午都拒絕偵訊，警方昨移送苗栗地檢署，檢方訊後認為邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等四罪，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

邱男十年前在同地點犯下隨機殺人案，在花蓮監獄服刑。矯正署表示，邱服刑表現不佳，多次違規，未獲假釋機會，服刑期間無身心科就診紀錄。

遭砍傷的丁姓女童左胸穿刺傷釀血胸，轉送台中市中國附醫後，經手術縫合血管，呼吸、血壓穩定。徐姓女童右手肘傷口深達四公分，仍住院治療。林姓男子胸腹部、背部割傷釀血胸，肝肺與橫膈膜都有傷口，開刀止血後在加護病房觀察，已恢復自主呼吸。

邱男行凶的超商對面有當地教會的免費課後班，有神學碩士學位的黃姓女老師，當時帶八名男女學童經過。她說，超商外有兩名女童在哭，其中一人流血，又看見兩男搏鬥，她立即疏散學童，一回頭發現丁姓女童被歹徒挾持。黃老師說，她衝上前，沒想到歹徒揮刀往孩子身上刺，她連忙拉住孩子的手與書包帶，一路往馬路對面的里長家逃命，女童胸部流血，她一直加壓止血，請里長打一一九救人。

丁童母親說，她看監視畫面，凶嫌刺一刀後，還繼續追人，要不是老師把女兒拉走，絕對不只被捅一刀，感謝老師救了女兒一命。

要前往超商領錢的林男當時路過，見女童渾身血，趕緊拿出後車廂的球棒救人，反而遭砍重傷，傷口流血倒在騎樓等救護車。林男女兒發文說，小女童求救「我爸爸要打電話報警，接著換他被砍」。

苗栗市 隨機殺人事件

